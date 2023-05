L'Autriche fait face à une inflation record

Ces derniers mois, le prix des denrées alimentaires n'a cessé d'augmenter. Mais contrairement à d'autres pays de la région confrontés aux mêmes problèmes, aucune baisse à l'horizon.

L'inflation est en constante augmentation en Autriche, et sa gestion suscite les critiques. De nombreux Autrichiens estiment que le gouvernement n'arrive pas à lutter contre la flambée, comme ici, au Naschmarkt de Vienne.

"Cela m'ennuie que le travail ne soit pas suffisant pour pouvoir acheter cette nourriture tous les jours" se plaint Kerstin Hauke, une habitante de Vienne

"Les pastèques, actuellement, 1 kilo - deux euros cinquante. Comment les gens peuvent-ils se permettre ça ?" commente Gazi Özyürek, maraîcher au Naschmarkt.

La Lettonie, la Slovaquie, la Lituanie, l'Estonie et l'Autriche ont actuellement l'inflation la plus haute de la zone euro. Et alors que celle-ci est en baisse dans les 4 premiers pays, elle a encore augmenté en Autriche par rapport au mois précédent.

L'Institut de recherche économique de Vienne critique les mesures gouvernementales prises jusqu'à présent, et appelle à un changement de cap.

"Le gouvernement pourrait désormais profiter de sa propriété des services de gaz et d'électricité et répercuter les réductions de prix, qui ont déjà eu lieu sur le marché européen de l'énergie, sur les consommateurs et les petites et moyennes entreprises" expliqueJosef Baumgartner, chercheur à l'Institut d'Economie de Vienne.

Selon les dernières études, les prix des denrées alimentaires devraient bientôt baisser. Mais plusieurs secteurs, comme celui de la restauration, devront encore devoir patienter un peu.