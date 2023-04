Des combats en Russes et Ukrainiens "dans chaque rue, voire chaque maison" à Bakhmout

Par Euronews avec AFP

Kyiv et Moscou se livrent une bataille extraordinairement sanglante dans la ville Bakhmout aujourd’hui en ruines, mais les forces ukrainiennes tiennent toujours, selon l'armée ukrainienne.

Kyiv signale quotidiennement des centaines d'attaques sur la ligne de front, alors que les combattants de la milice paramilitaire Wagner affirment contrôler des zones supplémentaires dans cette région férocement contestée.

Les affrontements ont lieu rue par rue – et même maison par maison – pour le contrôle de la ville, a déclaré Serhii Cherevatyi, chef du Groupement oriental des forces armées ukrainiennes. Il a ajouté que Moscou a lancé un assaut ce week-end sur la ville de Khromove, qui se trouve le long de la principale route d'approvisionnement de Bakhmout à Chasiv Yar à l’Ouest.

Moscou a déclaré que des unités de mercenaires Wagner soutenues par des troupes aéroportées avaient capturé deux autres pâtés de maisons. Plusieurs bloggeurs pro-Kremlin affirment que les troupes russes avaient avancé dans le Nord, le centre et le Sud de la ville, y compris près de l'usine AZOM dans le centre.

Dans son briefing quotidien sur la situation en Ukraine, le ministère britannique de la Défense s’est intéressé aux conséquences de mines sur la population dans le pays.

Plus de 750 victimes de mines parmi les civils ont été signalées depuis le début de l'invasion - une victime sur huit est un enfant. Il faudra probablement au moins une décennie pour déminer l'Ukraine.

Des victimes civiles liées aux mines continuent d'être signalées quotidiennement en Ukraine. Les zones les plus touchées sont les régions de Kherson et de Kharkiv : des zones précédemment occupées par la Russie. Avec l'arrivée du printemps et l'augmentation des activités agricoles, le risque d'incidents liés aux mines civiles devrait augmenter.