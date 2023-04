Par euronews avec afp

Le bilan des tirs de missiles russes sur une zone résidentielle de Sloviansk, dans l'oblast de Donetsk, s'est alourdi samedi à 11 morts.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, le pays disposera "prochainement" d'armes pour prévenir des attaques comme celle de vendredi, avec la livraison attendue du système de défense antiaérienne Patriot.

Le président Zelensky a par ailleurs décrété de nouvelles sanctions contre 700 citoyens russes et biélorusses. Les sanctions mettent "la pression sur tous ceux qui sont coupables de cette agression, en bloquant leurs actifs et leurs opportunités au niveau du monde entier", a-t-il rappelé.

Pendant ce temps, Moscou a revendiqué des gains territoriaux à la périphérie nord et sud de Bakmout de la part des unités d'assaut du groupe Wagner. Selon la Russie, les troupes ukrainiennes "battent en retraite et détruisent délibérément les infrastructures et les bâtiments résidentiels de la ville pour ralentir l'avancée" des forces russes.