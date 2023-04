Ukraine : "juste une question de temps" avant la contre-offensive

Par Euronews avec AP

C'est l'impasse dans la guerre en Ukraine où l'intensité des combats bloque les armées dans l'Est du pays.

Le secrétaire du Conseil ukrainien de défense Oleksy Danilov assure que "la contre-offensive est seulement une question de temps" et le président ukrainien demande des armes.

Volodymyr Zelenskyy, président ukrainien : "Il est très important de comprendre que chaque fois que nous entendons que la livraison d'armes promise est retardée, chaque fois qu'il y a des doutes sur le type d'armes pour l'Ukraine, sur la portée ou d'autres caractéristiques de qualité, cela signifie que chaque fois que les soldats ukrainiens donnent leur vie pour que nous ayons ce temps."

Depuis huit mois et demi Bakhmout est l'épicentre des combats.

Volodymyr Zelensky craint qu'une victoire russe dans cette petite ville du Donbass ne donne un élan symbolique trop important à Vladimir Poutine.

Sergei Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères : "Il est clair que nous souhaitons mettre fin au conflit ukrainien le plus rapidement possible. [Et nos objectifs à cet égard sont avant tout de veiller à ce qu'il n'y ait pas de menaces pour la sécurité militaire de la Fédération de Russie sur le territoire de l'Ukraine."

Bakhmout est une ville de l'oblast de Donestk, une des quatre régions envahies par la Russie au cours de l'automne dernier.

Si Bakhmout tombait, la Russie serait proche de s'emparer du reste de la région.

Kiev dit résister à Bakhmout pour se donner du temps et préparer la contre-offensive.