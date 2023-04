Il fait très (trop) chaud à la Feria d'avril de Séville

Par euronews avec Agences

L'Espagne est confrontée à une vague de chaleur exceptionnelle. Il faisait au moins 40° à Séville ce jeudi. La Feria d'avril se déroule sous un soleil de plomb.

40 degrés. La ville de Séville, en Espagne, est en ébullition et pas seulement en raison de sa fameuse Feria. Cet évènement culturel, le plus important du mois d'avril, se déroule sous un soleil de plomb. Si les Sévillans n'ont pas pour autant abandonné leurs costumes traditionnels, ils n'ont pas oublié les indispensables accessoires : chapeaux, éventails et surtout, bouteille d'eau.

"Il est vrai que la chaleur aujourd'hui n'est pas normale, c'est tout à fait atypique qu'il fasse 40 degrés. La seule chose qui est certaine, c'est qu'ici en Andalousie, surtout à Séville, nous sommes habitués à cette chaleur", dit une femme.

Malgré l'ambiance festive, les autorités sanitaires confirment un nombre élevé d'incidents liés à la chaleur et rappellent régulièrement au public les consignes élémentaires en cas de températures très élevées.

"Les gens doivent se protéger pendant les pics de chaleur de la journée. Ils doivent s'hydrater tout le temps. On ne peut s'hydrater qu'avec de l'eau, il est bon de le rappeler", dit Aguilar Silva, déléguée à la mairie de Séville.

Cette vague de chaleur survient alors que l'Espagne connaît un printemps anormalement chaud et sec.