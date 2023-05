Le corps éducatif hongrois reste mobilisé contre une loi visant les enseignants

Par Euronews

Des affrontements ont éclaté aux abords du bureau de V. Orban

Les manifestants ont encore foulé le pavé à Budapest mercredi, dix jours après une autre manifestation. Le corps éducatif s'oppose à une loi du gouvernement hongrois et à une réforme du statut des professeurs. Les enseignants appellent toujours à une éducation plus juste et à l'amélioration de leur condition de travail.

Cette colère touche également les jeunes, souvent symptôme du rejet de la politique de Viktor Orban, l'actuel Premier ministre.

"Il n'y a aucune culture de la solidarité dans notre pays" scande Lili Pankotai, jeune hongroise, figure de proue de la contestation chez la jeunesse. "Le communisme a duré tellement longtemps que la solidarité, la démocratie ou l'Etat de droit sont inexistants. Actuellement, nous avons une pseudo-démocratie, juste pour obtenir les fonds de l'Union Européenne."

Dans les rues de la capitale, présence massive des jeunes. Candidats au départ, ils sont de plus en plus nombreux à quitter le pays treize ans après l'arrivée d'Orban au pouvoir.

"J'en ai marre de ce que je vois. Tous mes amis quittent le pays parce que le gouvernement est incapable de donner aux jeunes ce dont ils ont besoin. Et c'est sans fin, parce que le gouvernement lâche rien"

Quelques heures avant la manifestation, le gouvernement a assoupli son projet de loi. Parmi les points d'achoppement notamment les conditions du délai de préavis et du licenciement définitif des enseignants.

Les échauffourées ont de nouveau éclaté plus tard dans la soirée. Des manifestants ont affrontés la police aux abords du bureau du Premier ministre, comme ce fût le cas lors de la dernière manifestation le 24 avril dernier.