Les festivités au Royaume-Uni au lendemain du couronnement de Charles III

Par Euronews avec AFP

Des milliers de déjeuners et fêtes de rue ont été organisés dimanche au Royaume-Uni, avant un grand concert prévu en soirée au château de Windsor.

Plus de 67 000 "grands déjeuners" et fêtes de voisinage ont été recensés pour ce long weekend du couronnement de Charles III. Les deux derniers jubilés de la reine Elizabeth II avaient déjà donné lieu à de tels "grands déjeuners".

Plusieurs membres de la famille royale y étaient attendus, le prince Edward et sa femme Sophie à Cranleigh dans le Surrey (sud), la princesse Anne et son mari Tim Laurence à Swindon (ouest) et les princesses Beatrice et Eugenie, filles du prince Andrew, à Windsor. Kate et William ont pris un bain de foule à Windsor.

Dans un message sur Instagram, le roi et la reine ont envoyé leurs "meilleurs voeux" aux participants de ces grands déjeuners en leur souhaitant un "moment très agréable".

Mais 72% des Britanniques, peu motivés par ce couronnement, n'avaient aucune intention de participer à une quelconque célébration, selon un récent sondage YouGov.

Grand concert

Après plusieurs jours à enchaîner répétitions, réceptions, garden party et couronnement solennel à l'abbaye de Westminster devant une audience télévisée planétaire, le couple royal de 74 et 75 ans avait encore prévu dimanche d'assister au grand concert organisé devant 20 000 spectateurs au château de Windsor (ouest de Londres). Certains spectateurs enthousiastes sont arrivés des heures à l'avance, drapeau britannique sur les épaules.

Les chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste chinois Lang Lang, le chanteur d'opéra italien Andrea Bocelli et une chorale de plus de 300 personnes venues d'horizons très divers se produiront notamment au concert. Mais aucune tête d'affiche britannique.

L'acteur Tom Cruise devrait faire une apparition vidéo, tout comme Winnie l'ourson, marchant peut-être sur les traces de l'ourson Paddington, star d'une vidéo où il prenait le thé avec la reine Elizabeth II en ouverture du concert du Jubilé en juin 2022.

Lundi, jour férié accordé spécialement pour le couronnement, les Britanniques ont été encouragés à participer à des actions de bénévolat.

