Vidéo. Charles III rend hommage aux soldats qui ont débarqué il y a 80 ans

Le Roi Charles III, la reine Camilla, le prince William et le Premier ministre britannique Rishi Sunak ont participé mercredi à un événement commémoratif à Portsmouth pour marquer le 80e anniversaire du jour J.

Le Roi a salué la bravoure et le service des hommes et des femmes qui ont servi et combattu le jour J, en déclarant : "il est de notre devoir de veiller à ce que les générations futures n'oublient pas leur service et leur sacrifice pour remplacer la tyrannie par la liberté ".

Après leurs discours, les membres de la famille royale et le Premier ministre ont salué les anciens combattants présents.