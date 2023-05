Les températures mondiales pourraient atteindre des records au cours des cinq prochaines années

Par Euronews

Selon l'Organisation météorologique mondiale, il y a 98% de chances qu'au moins une des cinq prochaines années soit la plus chaude jamais enregistrée.

Les températures mondiales devraient atteindre des niveaux record au cours des cinq prochaines années sous l'effet des gaz à effet de serre qui retiennent la chaleur, mais aussi en raison du phénomène naturel, El Niño, qui consiste en une hausse des températures dans la partie Est de l'océan Pacifique sud.

Selon une nouvelle évaluation de l'Organisation météorologique mondiale (OMM), il y a 66 % de chances que la température annuelle à la surface du globe dépasse temporairement d'1,5 °C les niveaux de l'ère préindustrielle au cours des cinq prochaines années.

Il y a également 98 % de chances que les températures atteignent un niveau record.

El Niño et le changement climatique alimenteront cette hausse de la température mondiale, qui se ressentira notamment en Arctique, où les hausses des températures devraient être plus de trois fois supérieures à la moyenne mondiale.

Les scientifiques estiment que cette augmentation d'1,5 degré, fixée comme un plafond par l'accord de Paris, ne sera pas forcément permanente. Mais l'OMM tire toutefois la sonnette d'alarme, affirmant que ces 1,5 degrés sont dépassés de plus en plus fréquemment.

Cette hausse des températures aura des répercussions considérables sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement selon le rapport, qui indique que l'humanité doit se préparer, en investissant dans les services météorologiques afin de mieux anticiper les phénomènes climatiques, et à prendre dès à présent des mesures pour protéger les populations, face aux conditions de plus en plus extrêmes.