En Chine, un sommet inédit avec les dirigeants d'Asie centrale pour ouvrir "une nouvelle ère"

Par Euronews avec AFP

Xi Jinping a ouvert jeudi un sommet inédit avec les dirigeants de cinq pays d'Asie centrale. L'objectif est de renouer avec ces anciennes républiques soviétiques et de profiter de la perte d’influence de la Russie liée à la guerre en Ukraine.

Un sommet à 6 en réplique à la réunion du G7. Alors que les dirigeants des sept pays occidentaux les plus riches se retouvent ce vendredi à Hiroshima, au Japon, le Président chinois Xi Jinping a reçu en grande pompe 5 chefs d'état d'Asie centrale à Xi'An, dans le centre de la Chine. L'objectif: renforcer la collaboration dans la région, quand l'Europe et l'OTAN alertent sur l'influence croissante et les ambitions de Pékin.

"Nous devons agir sur l'iitiative de sécurité mondiale et rester fermes contre les tentatives extérieures d'ingérence dans les affaires intérieures des pays de la région ou d'incitation à des révolutions. Nous devons faire preuve d'une tolérance zéro vis-à-vis des forces du terrorisme, du séparatisme et de l'extrémisme, et nous efforcer de résoudre les problèmes de sécurité dans la région. Nous devons travailler ensemble pour nous assurer que notre communauté ne présente aucun conflit et une paix durable" a affirmé le Président chinois dans son discours.

Ce Sommet "Chine-Asie centrale" doit devenir un rendez-vous régulier... Pékin cherche ainsi à s'accaparer l'influence de la Russie, dans cette région tiraillée entre l'héritage soviétique et l'Occident.

En échange de grands investissements et de la construction d'autoroutes et des voies ferrées à la pointe de la technologie dans le cadre des "Nouvelles Routes de la Soie", la Chine espère aussi mettre la main sur les ressources gazières de la région.