En Europe, les manifestations se multiplient

Par Euronews avec AFP

Italie, Royaume-Uni ou Italie, les manifestants se mobilisent pour pousser les gouvernements et les entreprises à lutter davantage contre le changement climatique

De la boue sur les marches de Sénat italien... À Rome, des militants écologis tes de l'organisation Last Generation se mettent à nu pour dénoncer l'inaction des élus face aux bouleversements climatiques... Et notamment la gestion actuelle des inondations en Emilie-Romagne, qui serait, selon eux, un avertissement supplémentaire préfigurant un avenir sombre.

Des mobilisations ont également eu lieu à Londres, au Royaume-Uni... Les manifestants ont tenté de s'introduire à l'assemblée annuelle des actionnaires du géant pétrolier Shell, et perturbé le déroulement de l'évènement. Carina Manitius, militante de Fossil Free London, explique : "Shell continue de forer de nouveaux gisements de pétrole et de gaz ici au Royaume-Uni et dans le monde entier, dans certaines des régions les plus riches en biodiversité, comme les Philippines et le delta du Niger. Malgré les analyses prouvant que la poursuite des forages nous poussera encore plus vers la limite des 1,5 degré, et donc davantage vers l'extinction et la catastrophe climatique."

A Genève, d'autres activistes ont occupé une partie du tarmac de l'aéroport international, forçant les autorités aéroportuaires à interrompre brièvement le trafic aérien.

En 50 ans, les événements météorologiques extrêmes ont causé des pertes équivalentes à 4,3 billions de dollars américains à l'économie mondiale les données fournies mardi par l'Organisation météorologique mondiale.