Un climat européen plus chaud, sec et ensoleillé : quels effets ?

Les dernières données de Copernicus pour 2022 montrent que le climat européen est toujours plus chaud, sec et ensoleillé. Nous examinons l'impact sur notre santé et les retombées pour l'énergie solaire.

Chaque mois, les données publiées par le Service Copernicus concernant le changement climatique font état d'une tendance de fonds : il fait de plus en plus chaud et sec en Europe même si avril 2023 a montré une situation contrastée sur le continent.

Températures record en Méditerranée occidentale en avril 23

Alors qu'à l'échelle mondiale, le mois dernier, il a fait 0,3°C de plus que la moyenne pour la période 1991-2020, il a fait, dans le même temps, plus frais du Royaume-Uni à la Turquie, mais beaucoup plus chaud dans la péninsule ibérique.

Le mois d'avril a été marqué par une série de températures record en Méditerranée occidentale. Cordoue en Espagne a enregistré 38,8°C ; Mora au Portugal, 36,9°C et à Marrakech, le thermomètre a culminé à 41,3°C. Autant de records pour le mois.

Anomalies de températures en avril 2023 par rapport à la période de référence 1991-2020 Copernicus Climate Change Service / ECMWF

Chaleur extrême et sécheresse généralisée en Europe en 2022

Des températures plus élevées que la moyenne sont observées très régulièrement en Europe. Ainsi, selon l'état européen du climat 2022, rapport récemment publié par le Service Copernicus, il a fait plus chaud, plus sec et plus ensoleillé en 2022.

L'année a été marquée par une chaleur extrême et une sécheresse généralisée. Les cartes de l'Indicateur de Sécheresse établis par l'organisme pour avril, juillet et septembre 2022 illustrent l'ampleur du problème.

Indicateur de sécheresse en Europe en avril, juillet et septembre 2022 Copernicus EMS / European Drought Observatory / EC JRC

Cette situation va-t-elle se répéter cette année ? Julien Nicolas, climatologue travaillant au sein de Copernicus, estime que c'est possible. "C'est ce qui se passe à l'heure actuelle en Espagne," fait-il remarquer, "où vous avez des températures extrêmes, combinées à des conditions très sèches qui ont entraîné des températures bien supérieures à la moyenne. C'est un exemple où le scénario de 2022 se répète," dit-il.

2022 a été l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe et nous avons constaté une nette augmentation du nombre de jours à stress thermique élevé. Plus la couleur est foncée sur la carte ci-dessous, plus il y a eu de jours à stress thermique élevé.

Nombre de jours à stress thermique élevé, de juin à août 2022 ERA5-HEAT / Copernicus - ECMWF

La crainte de plus fortes répercussions sur notre santé

Les Européens vont devoir apprendre à vivre avec ces conditions climatiques plus extrêmes."Il est possible que des vagues de chaleur atteignent une ampleur jamais vue en Europe," estime Nathalie Nidens, médecin de l'Alliance allemande du changement climatique et de la santé.

En 2022, de nombreuses régions d'Europe ont connu au moins 40 jours dans l'année avec des températures ressenties comprises entre 32 et 38°C. Ce qui est suffisamment chaud pour nuire à notre santé.

"Cela peut provoquer des crises cardiaques, des accidents vasculaires cérébraux, de la déshydratation ou encore de l'insuffisance rénale," explique Nathalie Nidens.

Il est recommandé aux personnes fragiles de prendre conseil sur comment s'adapter à ces conditions. "Il se peut aussi que certains médicaments et des restrictions alimentaires doivent être modifiés," précise Nathalie Nidens, "car certains traitements peuvent rendre plus vulnérable à la chaleur et donc, présenter un risque plus élevé. Parfois, il est nécessaire d'ajuster les doses," indique-t-elle.

Le plus grand ensoleillement est en partie lié à une pollution atmosphérique moindre

En plus de la chaleur et de la sécheresse, une autre tendance clé de 2022 est que l'ensoleillement s'accroît en Europe.

L'an dernier, le continent a connu la durée d'ensoleillement la plus élevée jamais enregistrée. Les régions en rouge et fuschia sur la carte ci-dessous ont connu des centaines d'heures d'ensoleillement supplémentaires.

Anomalies de durée d'ensoleillement en 2022 par rapport à 1991-2020 SARAH-2.1 CDR / ICDR / EUMETSAT CM SAF

Les raisons de l'augmentation de l'ensoleillement en Europe sont nombreuses et complexes, mais on peut les résumer à un changement de caractéristiques météorologiques et à un air plus pur.

"Ce que nous voyons dans un climat qui se réchauffe," fait remarquer Rob Roebeling, expert produit climat chez EUMETSAT, "c'est qu'il y a plus de situations où les zones de haute pression bloquent le mouvement des zones de basse pression : c'est pour cela qu'un anticyclone peut être associé à des conditions plus ensoleillées. C'est un aspect de la question," dit-il avant d'ajouter : "L'autre aspect, c'est que la pollution a diminué au cours des vingt dernières années."

Un coup de pouce pour l'énergie solaire

Le graphique des anomalies de la durée d'ensoleillement ci-dessous révèle que l'Europe est de plus en plus ensoleillée depuis les années 1980.

Anomalies de la durée d'ensoleillement de 1982 à 2022 par rapport à 1991-2020 SARAH-2.1 CDR / ICDR / EUMETSAT CM SAF

Cet ensoleillement plus important donne un coup de pouce supplémentaire au secteur européen de l'énergie solaire, déjà en pleine croissance.

"On peut constater que les rendements et par conséquent, la rentabilité des installations solaires augmentent de façon spectaculaire," déclare Dries Acke, directeur des politiques chez Solar Power Europe, "lorsque le nombre de jours d'ensoleillement s'accroît, notamment à la mi-saison : cela n'aura donc qu'un impact positif sur l'étude de rentabilité de l'énergie solaire."

L'énergie solaire a donc un bel avenir devant elle, mais les experts estiment que la chaleur et la sécheresse de 2022 sont symptomatiques de ce qui nous attend.