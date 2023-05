Hongrie : inquiétudes autour d'un projet d'usine de batteries

Par Euronews

Budapest veut devenir un centre de fabrication de batteries pour véhicules électriques mais certains se questionnent sur les ressources disponibles.

C'est un énorme projet chinois qui avance vite, dans l'Est de la Hongrie. Sur ce site en construction, une future usine produira des batteries pour les véhicules électriques et les propriétaires annoncent déjà l'ouverture d'un second site !

Pourtant, cette décision ne réjouit pas la population locale. Les habitants s'inquiètent des conséquences environnementales, puisque cette industrie va aussi utiliser de grandes quantités d'eau et produire des émissions néfastes pour l'environnement.

Avec cet investissement de plus de 7 milliards d'euros, le gouvernement hongrois espère faire du pays un centre mondial de fabrication de batteries pour véhicules électriques. Il se veut rassurant et affirme que le projet utilisera surtout des eaux usées, sans parvenir à convaincre les habitants :

"Regardons la situation en ce qui concerne l'eau : Debrecen n'a pas de rivière. Nous ne croyons pas en la réutilisation des eaux grises, nous ne voyons pas comment elle pourrait s'appliquer dans ce cas, détaille Eva Kozma, une habitante de la région opposée au projet. Pourquoi utiliseraient-ils de l'eau polluée s'ils ont l'utilisation pour de l'eau potable ? Il y a tellement de questions auxquels nous n'avons pas reçu de réponses..."

Pour le WWF, l'impact environnemental du projet sur l'air, le sol et l'eau n'a pas été suffisamment évalué. L'organisation estime que les ressources du pays ne permettent peut-être pas de réaliser les plans ambitieux du gouvernement concernant les véhicules électriques.