Olaf Scholz réitère son soutien aux pays batles, avant le sommet de l'OTAN de Vilnius

Le chancelier allemand Olaf Scholz et la Première ministre estonienne, Kaja Kallas, Tallinn, Estonie, le 26 mai 2023 - Tous droits réservés Sergei Grits/Copyright 2023 The AP. All rights reserved