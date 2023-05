Foot européen : sacres du Benfica Lisbonne, du PSG et du Bayern Munich

Par Euronews avec AFP

En Allemagne, le Bayern Munich a arraché le titre aux dépens du Borussia Dortmund, le Benfica Lisbonne a décroché son 38e titre au Portugal, tandis qu'en France, le PSG a battu le record de titres en décrochant une 11ème Ligue 1

Le Paris Saint-Germain a remporté son onzième titre de champion de France, un nouveau record en Ligue 1, grâce à son nul à Strasbourg (1-1), samedi lors de la 37e et avant-dernière journée. Le PSG, né en 1970, n'a mis que 53 ans à doubler Saint-Étienne (fondé en 1919) et ses dix titres.

Un but de Lionel Messi a offert le titre au PSG, qui ne peut plus être rejoint par le deuxième Lens. Ce onzième titre ne déchaîne pas les passions. L'histoire retiendra qu'il a été remporté au terme d'une saison qui a vu le public siffler le roi Lionel Messi. Le club parisien n'est pas parvenu à renverser l'image d'un club de divas, et n'a toujours pas remporté cette fameuse Ligue des champions, sorti facilement dès les huitièmes de finale par le Bayern Munich (1-0/2-0).

Un titre sur le fil pour le Bayern Munich

Le Bayern Munich a lui arraché sur le fil, aux dépens du Borussia Dortmund, un titre de champion remporté grâce à un but en toute fin de match de Jamal Musiala sur le terrain de Cologne. Ce 33e sacre national pour le "Rekordmeister" est toutefois autant dû aux performances munichoises qu'aux nombreux actes manqués par le Borussia, l'éternel dauphin a été tenu en échec à domicile par Mayence (2-2).

Le Bayern Munich a été traversé tout au long de la saison de hauts et de bas. Quelques minutes après la fin du match, le Bayern a démis de ses fonctions deux de ses dirigeants "historiques", le président du directoire Oliver Kahn et le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

38ème sacre pour le Benfica Lisbonne

Enfin, au Portugal, le Benfica Lisbonne a été sacré champion pour la 38e fois de son histoire en battant le relégable Santa Clara (3-0) lors de la dernière journée.

Il termine avec deux points d'avance sur le FC Porto, vainqueur du Vitoria Guimaraes (3-0). Le club des Aigles, qui n'avait pas été champion depuis 2019, totalise 87 points en 34 journées, ainsi que l'attaque la plus prolifique (82 buts) et la défense la plus solide (20 buts).