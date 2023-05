Un mort lors d'une nouvelle "attaque massive" sur Kyiv, frappée de jour comme de nuit

Par Euronews avec AFP

La capitale ukrainienne est frappée de jour comme de nuit par l'armée russe, à l’aide de drones et de missiles.

Au moins une personne a été tuée et plusieurs autres blessées dans la nuit de lundi à mardi lors d'une nouvelle "attaque massive" de drones russes sur Kyiv, a annoncé le maire de la ville, Vitali Klitschko. La journée de lundi avait déjà été marquée par des tirs de missiles sur la capitale ukrainienne.

Des débris ont chuté sur un immeuble de plusieurs étages dans le quartier de Holosiivsky, dans le sud de la capitale. "Une personne est morte, une vieille dame a été hospitalisée, deux victimes ont été soignées sur place", a indiqué le maire sur Telegram.

"Attaque massive! Restez aux abris!" a-t-il imploré, soulignant, dans un message vidéo, que le but de la Russie était de "semer la panique".

"Ces attaques ne font qu’accroître la colère des habitant de Kyiv" a-t-il poursuivi.

L'armée ukrainienne a annoncé que 29 drones sur 31 ont été abattu, la plupart au-dessus de Kyiv et sa région.

Selon l'administration civile et militaire de la ville, 20 personnes ont été évacuées de l'immeuble touché. "Les deux étages supérieurs sont détruits, il y a peut-être des personnes sous les décombres", a-t-elle fait savoir également sur Telegram.

Plus tôt dans la nuit, Vitali Klitschko avait annoncé qu'une femme de 27 ans avait été hospitalisée après une chute de débris sur le même quartier de Holosiivsky.

D'après l'administration civile et militaire, l'attaque nocturne a été menée à l'aide de drones, et d'autres chutes de débris ont provoqué l'incendie d'une maison dans le quartier de Darnytskyi, également dans le sud de la ville, et de trois voitures dans le quartier central de Pechersky.

Des débris sont également tombés sur une entreprise dans le quartier de Svyatoshynskyi, dans l'ouest de Kyiv.

Les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans la nuit à Kyiv, mais aussi dans les régions de Cherkasy (centre), Kirovohrad, Mykolayiv et Kherson (sud).

Lundi, des missiles russes se sont abattus en plein jour sur Kyiv, semant la panique dans les rues, après une nouvelle nuit de bombardements. De nombreux habitants se sont réfugiés dans des abris souterrains, notamment dans le métro.