La pollution aux microplastiques de plus en plus présente dans les océans

Par Euronews avec AFP

L'équipe d'Ocean Race observe la composition de l'eau des mers et océans de la planète.

Les microplastiques de plus en plus présents dans les mers et les océans : c'est le constant alarmant que fait Ocean Race, une organisation qui analyse l'eau de mer à travers la planète. Son équipe scientifique considère que les niveaux de pollution observés dans les échantillons sont jusqu'à 18 fois plus élevés que dans ceux prelevés lors de la dernière expédition en 2017.

"Les résultats que nous avons analysés jusqu'à présent proviennent des échantillons deux et trois, qui traversent l'océan Atlantique sud et l'océan Austral, et ce que nous voyons dans ces zones, ce sont des concentrations de microplastiques allant d'environ 100 à environ 2000 particules par mètre cube d'eau" commente ces résultats Victoria Fulfer, doctorante à l'Université de Rhode Island.

L'organisation a révélé des niveaux préoccupants de toxines plastiques dans pratiquement tous les cours d'eau observés. Les concentrations les plus élevées se trouvaient au large des zones côtières fortement peuplées, mais aussi au Point Nemo dans l'océan pacifique, considéré comme le point marin la plus le plus éloigné de toute terre émergée.