Le président Zelensky s’est rendu à Kherson, pour évaluer la situation après les inondations

Russes et Ukrainiens se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage de Kakhovka, qui provoque l'inondation de plus de 600 km2.

Le président Volodymyr Zelensky s’est rendu à Kherson, dans le sud de l’Ukraine, pour se rendre compte de la situation sur place après la destruction d’un barrage de Kakhovka.

Ukrainiens et Russes se rejettent la responsabilité de la destruction du site de Kakhovka, qui a entraîné selon Kyiv l’inondation de plus de 600 km2. Les occupants russes ont annoncé la mort de cinq civils noyés dans la zone sous son contrôle. Le niveau de l'eau dépassait de plus de 5 mètres la normale.

Volodymyr Zelensky a promis "des indemnisations" pour "les habitants touchés par la catastrophe" et "un programme pour compenser les pertes ou relocaliser les entreprises dans la région".

Près de 2000 personnes ont été évacuées. De nombreux habitants ont fui par leurs propres moyens. Côté russe, les évacués sont 4.500 personnes selon les autorités d’occupation.

Volodymyr Zelensky a, les heures dernières, déploré l'absence d'aide humanitaire internationale, et alerté sur la catastrophe écologique annoncée.