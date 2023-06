À Kherson, le niveau de l'eau commence à baisser, quatre jours après la destruction du barrage

Par Euronews

Guerre en Ukraine et inondations : le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU déplore une situation "intolérable".

Quatre jour après l'explosion du barrage de Kakhovka en Ukraine, le niveau de l'eau commence à baisser à Kherson. D'après l'administration ukrainienne de la région, 35 localités restent inondées sur la rive droite, alors que le niveau de l'eau a baissé d'un demi-mètre en une journée.

Selon les autorités, plus de 6 000 personnes ont été évacuées dans des dizaines de villes. En attendant l'évacuation, certains sont obligés de se réfugier en hauteur, sur les toits de leurs maison.

Malgré cette montée des eaux, la guerre se poursuit, avec son lot de bombardements. Une situation "intolérable" pour Denise Brown, chargée du bureau ukrainien de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires.

"Plus de 700 personnes ont dû quitter" Bilozerka, près de Kherson a-t-elle déclaré ce vendredi.

"L'aide humanitaire a été fournie dès le premier jour. La nourriture et l'eau sont arrivées. Nos équipes sont sur le terrain, elles aident la communauté et les autorités locales. Cette communauté a été littéralement touchée par les bombardements. Et maintenant, les inondations" a-t-elle déploré.

Alors que les alliés occidentaux de l'Ukraine soupçonnent la Russie d'avoir fait exploser le barrage, Vladimir Poutine a ordonné la création d'une commission chargée de lutter contre les conséquences des inondations.

D'après l'institut de sismologie norvégien Norsar, une "explosion" provenant de la région du barrage de Kakhovka a été détecté au moment de sa destruction mardi, l'institut se gardant d'attribuer une origine à cette déflagration de magnitude comprise entre 1 et 2.