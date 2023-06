La situation en Ukraine au 9 juin 2023

Par Sasha Vakulina

La contre-offensive de l'armée ukrainienne a commencé selon l'Institut de l'étude de la guerre.

La contre-offensive ukrainienne a commencé, a déclaré l'Institut pour l'étude de la guerre, le 8 juin. Il ajoute que l'Ukraine a mené des opérations de contre-offensive avec des résultats différents dans au moins trois secteurs du front, dans le cadre d'efforts de contre-offensive plus vastes qui se déroulent depuis le dimanche 4 juin.

Dans l'est de l'Ukraine, les troupes ukrainiennes sont passées à l'offensive dans et autour de Bakhmut. Elles ont mené des attaques localisées à la frontière entre l'ouest de Donetsk et l'est de la région de Zaporizhzhia et semblent mener des attaques terrestres dans l'ouest de la région de Zaporizhzhia, dans la zone située au sud/sud-ouest d'Orikhiv.

Selon l'Institut pour l'étude de la guerre, la contre-offensive ne se déroulera probablement pas sous la forme d'une seule grande opération. Elle consistera vraisemblablement en de nombreuses actions menées en de nombreux endroits, de taille et d'intensité variables, sur plusieurs semaines.

Les forces ukrainiennes continuent d'essayer de surprendre les Russes sur l'endroit où se déroulera l'effort principal.