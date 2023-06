Par Euronews avec AFP

La banque centrale européenne (BCE) a annoncé jeudi un nouveau relèvement de ses taux d'intérêt, le huitième en moins d'un an, dans son combat contre une inflation qui devrait rester élevée durant de longs mois encore.

Comme attendu, la Banque centrale européenne de Francfort a annoncé ce jeudi, remonter ses taux de 0,25%. Et de nombreux observateurs tablent sur un nouveau relèvement d'un quart de point lors de la réunion de juillet.

"Il est très probable que nous continuerons à augmenter nos taux en juillet", car il y a encore du "chemin à faire" face à l'inflation en zone euro, a confirmé la présidente de la BCE, Christine Lagarde à l'issue de la réunion de politique monétaire.

Après une décennie d'argent pas cher, la BCE s'est lancée dans un cycle sans précédent de resserrement monétaire pour contrer la flambée des prix à la consommation dans le sillage de l'offensive russe en Ukraine.

En relevant les taux, les banquiers centraux réduisent la demande de crédit et donc l'investissement et la consommation des ménages comme des entreprises, avec pour conséquences un ralentissement de la demande et donc de la pression sur les prix.

La BCE a relevé ses taux de 4 points de pourcentage depuis juillet 2022.