La modération des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une croissance faible ont freiné la hausse des prix dans les magasins.

PUBLICITÉ

L'inflation a poursuivi son reflux dans la zone euro en février, revenant à 2,6% sur un an

L'inflation qui a ravagé l'économie européenne s'est de nouveau atténuée en février, en tombant à 2,6%.

La modération des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une croissance faible ont freiné la hausse des prix dans les magasins.

L'inflation alimentaire est passée de 5,6% à 4%, offrant un certain soulagement aux personnes aux revenus modestes qui consacrent une plus grande partie de leur salaire aux produits de première nécessité que les plus aisés.

L’inflation en zone euro est désormais bien en dessous de son pic de 10,6 % d’octobre 2022, chiffre qui avait été atteint après que la Russie ait coupé la plupart de ses approvisionnements en gaz naturel et fait grimper les prix de l’énergie.

Toutefois, l'objectif fixé par la Banque centrale européenne d'une l'inflation à 2%, prend du temps et n'est pas encore atteinte.