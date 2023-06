De violents orages frappent plusieurs pays d'Europe

Par euronews avec agences

Allemagne, Suisse, France, et Autriche ont été touchées par des pluies torrentielles et des vents violents depuis jeudi

Des orages et des pluies torrentielles ont fappé plusieurs pays d'Europe ces derniers jours, et notamment ce vendredi une grande partie de l'Allemagne. Plusieurs routes ont été inondées et la circulation ferroviaire fortement perturbée y compris sur des axes majeurs comme la liaison entre Hambourg et Berlin.

Des inondations ont touché la ville de Duisbourg dans l'ouest, ou encore la ville de Cassel dans le land de Hesse. Pour l'heure, aucune victime n'est à déplorer.

La veille la France avait également été touchée par d'importants orages. Dans le département de la Haute-Savoie, un homme est mort foudroyé alors qu'il se trouvait sur un parking.

L'ouest de la Suisse a aussi été balayé jeudi en fin d'après-midi par une tempête brève mais intense, sans faire de blessés

Enfin, dans le sud de l'Autriche, en Carinhtie, des coulées de boue ont provoqué d'importants dégâts matériels.