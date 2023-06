Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Le dirigeant de Nouvelle-Démocratie (ND) va devenir le nouveau Premier ministre. Il décroche une victoire encore plus importante qu'en mai dernier et rafle la majorité absolue au Parlement

En Grèce, le camp conservateur jubile. Le parti, "la Nouvelle-Démocratie" rafle plus de 40% des voix aux législatives et s'offre ainsi une majorité absolue au Parlement. Le chef de la formation Kyriakos Mitsotakis a remporté son pari. Après un premier scrutin en mai dernier, il avait décidé de nouvelles élections. Comme il le souhaitait, il va pouvoir entamer un nouveau mandat de Premier ministre sans nouer d'alliance. "Pour la deuxième fois en quelques semaines, les citoyens n'ont pas seulement envoyé un message de continuité sur la voie que nous avons tracée il y a quatre ans, mais ils nous ont donné un mandat fort afin de répondre aux grands besoins de notre pays", a-t-il dit. Grèce : fort de sa victoire, Mitsotakis appelle à de nouvelles élections

Grèce : un gouvernement intérimaire avant de nouvelles élections L'opposition de gauche emmenée par Alexis Tsipras, chef du parti SYRIZA, enregistre une défaite encore plus cuisante que lors du premier scrutin, avec moins de 18% des voix. "Nous avons subi une grave défaite électorale. Mais je pense que le résultat des élections est surtout négatif pour la société et la démocratie. L'émergence de trois partis d'extrême droite au Parlement, dont l'un a des prolongements et des connexions fascistes, combinée à la majorité de la droite de M. Mitsotakis, est un développement négatif", a t-il souligné. Percée de l'extrême droite Le parti social-démocrate Pasok arrive en troisième position et améliore ses résultats par rapport à ceux de mai dernier Enfin, il faut noter la percée de l'extrême droite. Le nouveau parti Les Spartiates, en franchissant le seuil des 3 %, entre au Parlement. Avec le parti nationaliste Greek Solution et le parti ultraconservateur Niki (Victoire), les trois partis de la droite dure ont obtenu près de 13 % des voix.