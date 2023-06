La Mecque attend le plus grand nombre de visiteurs de son histoire

Le hajj cette année pourrait attirer plus que les 2,5 millions de fidèles de 2019.

C'est l'image qui marque le début officiel du hajj, le grand pèlerinage de La Mecque. Pendant plusieurs jours, il y aura un flux constant de fidèles autour de la Kaaba, cet édifice sacré cubique au centre de la Grande Mosquée. La première chose que font les pèlerins en arrivant dans la ville sainte est de tourner sept fois autour du lieu, vers lequel se tournent les musulmans du monde entier pour prier cinq fois par jour.

Le hajj est l'un des cinq piliers de l'islam et tout musulman qui en a les moyens doit l'accomplir une fois dans sa vie.

Mais en plus d'être un acte de foi, c'est un défi organisationnel colossal pour les autorités saoudiennes. C'est la première année sans restriction depuis la pandémie et plus de deux millions de personnes venant de plus de 160 pays sont attendues sous des températures torrides. 32 hôpitaux, 140 centres de santé, et près de 200 000 tentes attendent les fidèles.