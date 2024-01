L'Arabie saoudite ouvre son premier magasin d'alcool depuis plus de 70 ans

Par Euronews avec AP

Bien qu'il soit réservé aux diplomates non musulmans, le magasin de Riyad ouvre alors que le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, vise à transformer le royaume en une destination pour le tourisme et les affaires.

Pour la première fois depuis plus de 70 ans, un magasin vendant de l'alcool a ouvert ses portes en Arabie saoudite, a révélé un diplomate, mercredi 24 janvier. Cette initiative marque une nouvelle étape vers la libéralisation sociale dans le royaume qui abrite les sites les plus sacrés de l'islam.

Bien qu'il s'adresse exclusivement aux diplomates non musulmans, le magasin, situé dans le quartier diplomatique de la capitale, Riyad, s'aligne sur les plans ambitieux du prince héritier, Mohammed ben Salmane, visant à transformer l'Arabie saoudite en un centre touristique et commercial prospère, en diversifiant l'économie pour qu'elle ne dépende plus du pétrole brut.

Le diplomate, qui s'est adressé anonymement à l'agence Associated Press (AP) en raison de la sensibilité du sujet en Arabie saoudite, a visité le magasin et comparé son ambiance à celle d'une boutique hors taxes haut de gamme dans un grand aéroport international.

Le magasin propose actuellement des boissons alcoolisées, du vin et seulement deux types de bière. Les clients doivent présenter leurs identifications diplomatiques et les téléphones portables doivent être placés dans des pochettes à l'intérieur. Une application pour téléphone portable permet d'effectuer des achats selon un système d'attribution, a précisé le diplomate.

Les autorités saoudiennes n'ont fait aucun commentaire officiel sur l'ouverture du magasin. Toutefois, cette ouverture coïncide avec un rapport publié par le journal, "Arab News", affilié à l'État, décrivant les nouvelles règles régissant la vente d'alcool aux diplomates. Ces règles, qui visent à contrôler l'importation de ces boissons dans les envois diplomatiques, sont entrées en vigueur lundi.

Traditionnellement, les diplomates importent des boissons alcoolisées par l'intermédiaire de services spécialisés pour les consommer dans les locaux diplomatiques. Ceux qui n'y ont pas accès ont recours à l'achat auprès de sources illégales ou à la fabrication de leurs propres boissons, bien que les risques encourus incluent des sanctions sévères telles que de longues peines de prison, des amendes élevées, des flagellations publiques et l'expulsion, selon le département d'État américain.

La consommation d'alcool est interdite par l'islam et l'Arabie saoudite reste l'un des rares pays au monde à interdire strictement l'alcool, avec le Koweït voisin et la ville de Charjah aux Émirats arabes unis. L'Arabie saoudite interdit l'alcool depuis le début des années 1950.