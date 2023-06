L'Albanie en plein boom touristique

Par euronews

Le pays attire de plus en plus de touristes chaque année et espère franchir le seuil de dix millions de visiteurs en 2023.

Si l'Albanie connaît un si grand succès ces dernières années, c'est qu'il y a de quoi : ses 450 kilomètres de côtes proposent des plages à couper le souffle. Depuis le début du printemps, le succès du pays est évident et les agences de voyage s'attendent à des touristes de plus en plus nombreux. Leur nombre augmente d'environ 20 à 30% et chaque année et en 2023, il pourrait même doubler par rapport aux résultats de 2022. Quels sont les clés du succès de l'Albanie ? La beauté de ses paysages, la nature accueillante des Albanais et surtout ses prix abordables ! Selon les tour-opérateurs, le coût moyen d'une nuit à hôtel en pension complète varie entre 30 et 300 euros. Les touristes apprécient de pouvoir s'offrir un séjour abordable en Méditerranée, tout en profitant de plages relativement tranquilles. Le ministère du Tourisme espère accueillir environ 10 millions de touristes en 2023.