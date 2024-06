Le droit de séjour limité à 90 jours en Europe vous inquiète ? Les voyageurs recommandent les meilleurs spots pour prolonger votre voyage.

Vous prévoyez de partir un an à la découverte de l'Europe ? La règle des "90 jours" risque de vous surprendre : elle dispose que les ressortissants de pays tiers munis d'un visa en cours de validité ne peuvent entrer dans les pays de l'espace Schengen que pour une durée totale de 90 jours, sur une période de 180 jours.

Cette règle s'applique à 25 des 27 pays de l'UE, ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein, à la Norvège et à la Suisse.

Vous aurez peut-être l'impression que cela vous laisse peu de temps pour explorer le continent, mais ne prenez pas tout de suite votre billet retour.

Voici, selon les recommandations des voyageurs, comment répartir votre séjour de manière à respecter la règle des 90 jours en Europe et à éviter une éventuelle interdiction de séjour d'un an.

Prenez le temps de profiter des superbes plages albanaises

L'Albanie n'est pas un pays de l'espace Schengen, ce qui signifie que de nombreux ressortissants de pays tiers, y compris des Britanniques, peuvent y passer 90 jours sans que cela ne soit comptabilisé dans le cadre de ce droit de séjour.

L'Albanie est en train de devenir une destination de choix pour les touristes européens grâce à ses plages magnifiques, ses montagnes, son coût de la vie abordable et l'accueil de ses habitants.

Vlore, sur la côte adriatique, possède "les meilleures plages, de grandes promenades, d'excellents restaurants et cafés", explique un utilisateur du forum r/travel de Reddit. Pour les séjours plus longs, "les appartements sont super bon marché et le coût de la vie est incroyable", ajoute-t-il.

Plus au nord, les voyageurs ne tarissent pas d'éloges sur l'étonnante traversée en ferry du lac Komani, qui vous transporte entre les villes de Koman et de Fierze, entre les Alpes albanaises, et qui fait partie du circuit de randonnée de Valbona à Theth.

Plus au nord, vous arriverez au Monténégro, un autre joyau des Balkans doté d'un littoral agréable , et qui n'est pas soumis à la règle des 90 jours.

Chill out on Lake Komani, Albania. Canva

Combiner vie nocturne et culture à Chypre

Chypre est l'un des deux seuls pays de l'UE à ne pas être soumis à la règle des 90 jours, puisqu'il ne fait pas partie de l'espace Schengen. Cependant, la règle s'appliquant aux demandeurs de visa est elle aussi fixée à 90 jours maximum.

Ce qui vous laisse trois mois pour profiter des plages méditerranéennes, explorer les sites antiques et vous laisser tenter par la vie nocturne.

Après avoir fait la fête à Ayia Napa, vous pourrez vous balader en longeant les falaises du parc national de Cavo Greco, ou en faisant une excursion en bateau jusqu'aux grottes marines.

Paphos est également un endroit idéal pour combiner vie nocturne et culture, du rocher d'Aphrodite à la maison de Dionysos ornée de mosaïques, en passant par les tombes des rois , classées à l'UNESCO .

Pour une escapade plus bling bling, vous pourrez vous rendre à Limassol, où sont amarrés les superyachts dans la marina, et où vous pourrez visiter le château du IVe siècle. Pour en savoir plus, consultez notre guide complet de Limassol.

Pour une escapade plus sportive, rendez-vous du côté de la chaîne de montagnes de Troodos pour découvrir de beaux villages, effectuer des visites de vignobles et des randonnées.

Discover the Tombs of the Kings in Cyprus. Canva

Regardez du côté de l'Irlande et du Royaume-Uni

Outre Chypre, l'Irlande est l'autre pays de l'UE qui ne fait pas partie de l'espace Schengen. De la même manière, elle fixe sa propre limite à 90 jours pour les touristes.

L'Irlande reste également une bonne option pour les Britanniques, qui y bénéficient toujours de la liberté de circulation. Cela signifie que leur séjour en Irlande n'est en aucun cas limité.

Après avoir arpenté Dublin, faites une excursion d'une journée à Galway et aux falaises de Moher. Vous pouvez également voir tout cela en parcourant la Wild Atlantic Way, qui s'étend sur 2 500 kilomètres de côte verdoyante et luxuriante, du Donegal à l'ouest de Cork.

Head to the Cliffs of Moher in Ireland for stunning views. Canva

Fractionnez vos 90 jours en Europe en faisant un détour par la Macédoine du Nord

La Macédoine du Nord accorde un séjour sans visa obligatoire d'une durée de 90 jours. Une durée qui peut donc venir s'ajouter à celle, identique autorisée au sein de l'espace Schengen.

Nichée au nord de la Grèce, cette pépite est l'endroit idéal pour prolonger votre séjour européen, notamment du côté de la région montagneuse de Zagori.

"Si vous recherchez un pays doté de richesses naturelles, bon marché et à l'architecture magnifique, la Macédoine est l'endroit qu'il vous faut", déclare un utilisateur de Reddit.

Chill by Lake Ohrid in North Macedonia. Canva

Dirigez-vous vers les montagnes de Shar pour une exploration en altitude ou vers la capitale, Skopje, pour un "mélange étonnant de neuf et d'ancien".

Bien que ce pays des Balkans soit enclavé, la ville lacustre d'Ohrid offre un répit aquatique : "C'est l'un des plus beaux endroits que j'aie jamais visités", déclare un utilisateur de Reddit.

Vous pouvez également vous rendre à la rivière Treska, qui "se faufile entre les falaises de calcaire, avant de se jeter dans le lac émeraude Matka".