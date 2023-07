Une nouvelle canicule s'abat sur le sud de l'Europe

En Espagne et en Italie, les températures vont largement dépasser les 40 degrés cette semaine.

Un peu de répit pour l'île espagnole de La Palma, dans les Canaries, où la baisse des températures enregistrée ce dimanche a permis aux pompiers d'éteindre l'incendie qui a ravagé environ 4 000 hectares de forêt et entraîné l'évacuation de 4 000 personnes.

L'accalmie pourrait être de courte durée, car la canicule va encore sévir cette semaine.

L'agence météorologique espagnole a émis une alerte rouge pour l'Andalousie, l'Aragon, la Catalogne et Majorque avec un mercure qui dépassera les 40 degrés.

Clement Albergel, scientifique à l'Agence spatiale européenne : "Cette semaine, une nouvelle vague de chaleur atteindra le sud de l'Europe, avec des températures encore plus élevées. Il s'agit là d'un impact du changement climatique. Nous augmentons la probabilité de vagues de chaleur successives et il devient de plus en plus difficile de faire face à cette succession fréquente de vagues de chaleur."

L'Italie n'est pas épargnée par cette canicule avec 16 villes placées en alerte rouge, essentiellement dans le centre et le sud du pays.

A Rome, les habitants et les touristes n'ont qu'une obsession : chercher un peu de fraîcheur.

Les autorités mettent en garde contre les risques pour la santé pour les personnes vulnérables, notamment les personnes âgées et les nourrissons.

François Mbemba, prêtre de la République Démocratique du Congo : "Il fait très chaud ici depuis que nous sommes arrivés. Nous avons du mal à nous habituer, surtout que nous venons d'arriver, et nous avons constaté qu'il fait plus chaud ici que chez nous en Afrique, en République Démocratique du Congo par exemple. La chaleur se prolonge jusque tard dans la nuit, et parfois nous avons même du mal à dormir".

Le pic de chaleur sera atteint ce mardi avec jusqu'à 48 degrés en Sicile et en Sardaigne.

Outre l'Italie et l'Espagne, la Grèce, la Roumanie ou bien encore le sud-est de la France vont aussi suffoquer dans les jours qui viennent.