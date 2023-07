Vagues de chaleur : quel avenir pour le secteur touristique ?

48°C en Sardaigne, 47 en Espagne et plus de 40 en Grèce. Comme depuis plusieurs années, cet été, l’Europe suffoque sous des températures record. Quels effets ces vagues de chaleur ont et auront-elles sur le tourisme ? Euronews a posé la question à des spécialistes du secteur.

L'industrie du tourisme, qui contribue de manière significative au produit intérieur brut européen, pourrait être soumise à des pressions considérables en raison du changement climatique.

Cette hypothèse n'est plus qu'une simple crainte, car elle est soutenue par une étude de la Commission européenne, chiffres et faits à l'appui.

A l'avenir, le continent pourrait être durement touché, d'autant plus que les récentes vagues de chaleur, avec des températures avoisinant voire dépassant les 40°C dans le bassin méditerranéen, ont créé une grande incertitude quant au nombre de réservations.

L'Espagne, l'Italie et la Grèce font partie des pays de l'UE dont l'économie est particulièrement axée sur le secteur du tourisme.

L'étude de la Commission européenne a été réalisée par David Garcia León, analyste des politiques d'adaptation et d'impact sur le climat à la Commission européenne. Il a constaté un schéma nord-sud clair pour l'Europe en ce qui concerne le changement de la demande touristique, les régions du nord "bénéficiant" du changement climatique et les régions du sud étant confrontées à une baisse importante de la demande touristique.

"Pas de baisse, mais un changement"

Jean-Pierre Mas, président de la fédération française des Entreprises de Voyage, s'inscrit en faux : "Il n'y aura pas de baisse dramatique. Au lieu de cela, il y aura un changement progressif. Comment ce changement va-t-il se dérouler ?

Il se fera en deux mouvements ou en deux phases. D'une part, les Français, qui ont beaucoup souffert de la chaleur cet été, vont essayer de trouver des destinations un peu moins chaudes, c'est-à-dire moins vers le sud et un peu plus vers le nord, que ce soit le nord de la France, mais aussi le nord de l'Europe, c'est-à-dire des destinations où il ne fait pas trop chaud en juillet et en août".

Il poursuit, "l'île Maurice, par exemple, est aujourd'hui la neuvième destination estivale des Français, alors que là bas c'est l'hiver en juillet et en août. Il y a donc des changements de comportement qui s'opèrent lentement. Mais cela ne signifie pas que le tourisme va s'effondrer dans des pays comme la Grèce, l'Espagne et l'Italie. La saison ne se limitera pas à juillet et août. Elle s'étendra sur le printemps et l'automne. Qu'est-ce que cela signifie ? On ira en Andalousie au printemps, dans les îles grecques au printemps ou en automne, et un peu moins en été".

Selon les calculs de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), l'Europe est la région la plus visitée au monde. En 2020, l'Europe a généré 41% de tous les revenus du commerce mondial et enregistré 51% de toutes les arrivées internationales - ce qui correspond à 582 millions de touristes.

Un tweet qui fait des vagues

Un tweet du ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach, qui s'est exprimé depuis ses vacances en Toscane, a suscité l'irritation en Italie.

"La vague de chaleur est spectaculaire ici. Si cela continue ainsi, ces destinations de vacances n'auront pas d'avenir à long terme. Le changement climatique détruit le sud de l'Europe. Une ère touche à sa fin".

Dans son tweet, Lauterbach s'est appuyé sur une carte météorologique européenne de l'Initiative Helmholtz pour le climat.

Urlaubende suchen in Rom händeringend Abkühlung am Eingang zum Kolosseum am 18. Juli 2023 Gregorio Borgia/AP

L'Italie dissipe les inquiétudes allemandes

La réaction de la ministre italienne du Tourisme Daniela Santanchè n'a pas tardé à suivre :

"J_e voudrais remercier le ministre allemand de la Santé d'avoir choisi l'Italie comme destination, qui a toujours été la destination de vacances préférée de ses compatriotes. Nous sommes certains que les Allemands continueront d'apprécier les vacances en Italie_".

En Italie, on est conscient du changement climatique qui n'affecte pas seulement le sud de l'Europe, mais la planète entière.

Le président de la Fédération italienne des voyages et du tourisme (Fiavet), Giuseppe Ciminnisi, s'est montré encore plus confiant et optimiste : "Certes, le tourisme a changé au nom d'une plus grande durabilité, mais en tant qu'entreprises de tourisme organisées, nous assurons au ministre Karl Lauterbach que s'il veut aller plus au sud, par exemple en Sicile, dans les Pouilles, en Calabre, il aura du mal à trouver une place, même dans ce climat chaud".

La devise de l'Italie : ne pas s'inquiéter

Et Ciminnisi de poursuivre : "Les changements climatiques n'empêcheront pas les gens d'aller à la mer, à la montagne ou au lac, de découvrir des villes inscrites au patrimoine mondial de l'humanité, de découvrir de nouveaux endroits et de goûter des plats qu'on ne trouve pas ailleurs. Depuis Ulysse, le voyage en Méditerranée est un facteur d'enrichissement indispensable pour l'homme".

Touristen warten in der Mittagshitze auf dem Petersplatz, um einen Blick auf Papst Franziskus zu erhaschen Andrew Medichini/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Pas de déplacement brutal du sud vers le nord

Pourtant, l'intérêt de nombreux vacanciers se déplace en Europe, très lentement mais sensiblement, a déclaré le président de la Fédération française des agences de voyages, Jean-Pierre Mas, dans une interview à Euronews :

"Cet été, les destinations choisies (par les Français ndlr) sont en premier lieu la Grèce, en deuxième l'Espagne et en troisième la Tunisie, donc les trois pays les plus chauds, et les Antilles. Oui, il y a eu une augmentation de la fréquentation en Scandinavie par exemple, et pour le tourisme francophone, il y a eu une augmentation de la fréquentation dans les Hauts de France, la partie nord de la France, ou en Alsace. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu un mouvement de repli du Sud vers le Nord. Ce mouvement sera progressif et ne se fera pas d'un seul coup,il n'y aura pas de processus brutal. Mais les professionnels du tourisme dans des pays comme l'Espagne, la Grèce et la Tunisie doivent se préparer à une baisse de la fréquentation en juillet ou en août et certainement à une hausse à l'avenir en juin et en septembre".

"Un été relativement bon pour l'Espagne, la Grèce et l'Italie".

Mais il y a aussi une autre raison, très simple, pour laquelle l'industrie touristique du sud de l'Europe ne cède pas au pessimisme. Il s'agit des habitudes des vacanciers, qui réservent souvent leur voyage des mois à l'avance.

Olivier Ponti, de la société de conseil Forward Keys, a expliqué dans un entretien à Euronews : "Je pense que la situation est encourageante pour des destinations comme l'Espagne, la Grèce et l'Italie, qui devraient malgré tout connaître un été relativement bon. Pourquoi ? Parce que les réservations pour la saison estivale ont été effectuées au cours du premier semestre, de sorte que les événements actuels auront surtout un impact sur les réservations de dernière minute, et celles-ci représentent une minorité des réservations. Je pense donc que les agences de voyage et les tour-opérateurs de ces régions devraient être en mesure de faire de bonnes affaires en été. Dans les endroits les plus touchés, je pense à des endroits comme Rhodes ou la Sicile, la situation sera évidemment plus difficile, car il y a en effet des vagues massives d'annulations, tout simplement parce qu'il n'est pas possible de passer d'agréables vacances d'été dans les circonstances actuelles".

Les perspectives de conditions météorologiques estivales plus agréables sont plutôt modestes : "Il faut généralement s'attendre à ce qu'il fasse encore plus chaud et que la tendance soit à la sécheresse", a déclaré l'expert en climatologie Hans-Martin Füssel de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) à Copenhague.

En outre, de nombreuses villes populaires du sud se réchauffent particulièrement vite, de sorte que leurs habitants fuient eux-mêmes vers les côtes ou pour la sieste. Les situations météorologiques durent de plus en plus longtemps en été en Europe, a déclaré Füssel : "Une vague de chaleur n'est pas terminée après un, deux ou trois jours, mais dure nettement plus longtemps". A cela s'ajoutent des pluies plus violentes.

Les pays de vacances préférés des Allemands

L'Office fédéral de la statistique à Wiesbaden a confirmé le 17 juillet 2023 : Les destinations préférées des Allemands pour leurs voyages à l'étranger en 2022 étaient l'Italie (14 %), l'Autriche (14 %), l'Espagne (11 %), la France (7 %) et les Pays-Bas (7 %).

Ces cinq pays se sont maintenus en tête des destinations étrangères des voyageurs allemands avant, pendant et après la pandémie.

Il n'y a pas eu d'annulations massives en raison des vagues de chaleur dans certaines parties de l'Espagne et de l'Italie, a déclaré Olivier Ponti, spécialiste des voyages, lors d'un entretien avec Euronews : "Partout où les températures sont élevées, nous ne voyons pas de vagues d'annulations, mais nettement moins de nouvelles réservations. Et il y a un glissement vers des destinations qui permettent aux visiteurs de profiter de leurs vacances sans devoir passer la majeure partie de leur temps dans des espaces climatisés.

Il ne faut pas oublier que nous sommes toujours dans une phase de reprise après la crise COVID. Des destinations comme le sud de l'Europe, l'Italie, l'Espagne et la Grèce profitent fortement de la reprise de la demande de voyages. Dans le cas de la Grèce, on attend déjà plus de visiteurs qu'avant la pandémie. Et dans le cas de l'Italie et de l'Espagne, ces pays ont presque retrouvé leur niveau d'avant la pandémie.

_Le tableau général est donc très positif pour ces destinations._Et la plupart des visiteurs respectent également leurs réservations. Je pense donc que la saison estivale se déroulera bien, indépendamment des vagues de chaleur, des incendies de forêt et des pluies. Les événements climatiques catastrophiques que nous vivons actuellement auront surtout un impact sur les réservations de dernière minute, mais pas sur la majorité des réservations. Je pense donc que la saison devrait être bonne".

Un facteur économique important : les vacanciers d'outre-mer

Selon la European Travel Commission, une organisation non gouvernementale qui fait la promotion de l'Europe comme destination touristique dans le monde entier, le marché européen du voyage est lui aussi fondamentalement en hausse. En termes d'arrivées de voyageurs en Europe, on aurait déjà atteint cette année 95 pour cent du niveau de 2019.

La forte demande des consommateurs se maintient malgré une inflation persistante et des coûts de voyage en hausse. Cela est également dû aux touristes américains qui profitent d'un taux de change favorable. Selon la European Travel Commission, le Portugal (+79%), la Turquie (+78%) et le Monténégro (+43%) connaissent une croissance particulièrement importante de touristes en provenance des Etats-Unis.

Der Strand von Oeiras nahe Lissabon am 19. Juli 2023 Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

De manière générale, les pays réputés pour leur bon rapport qualité-prix ont le vent en poupe. Les évaluations de la European Travel Commission jusqu'en mai 2023 inclus ont montré que quatre pays en particulier profitent de cette réputation : la Serbie (avec 27% de croissance cette année), la Bulgarie (+21%), le Monténégro (+12%) et la Turquie (+9%).