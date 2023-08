Climat : la Pologne confrontée à une vague de chaleur

L'Institut polonais de météorologie et de gestion de l'eau met en garde contre la chaleur dans le sud-est et le centre du pays.

La Pologne n’échappe pas à la chaleur qui frappe l’Europe. Des températures pouvant atteindre les 35°C sont attendues cette semaine dans la moitié est du pays.

L’institut polonais de météorologie et de gestion de l’eau a mis en garde les habitants et les touristes contre ces conditions climatiques inhabituelles.

"J'ouvre grand les fenêtres tôt le matin, puis je les ferme et je sors me promener, je reviens et l'appartement est plus frais", dit une femme âgée.

"Je m'enfuis dans la nature, je viens au lac parce qu'on peut s'y asseoir un moment, l'air y est plus frais, raconte une autre. Il faut rester à l'ombre et, surtout, il faut bien boire."

Le gouvernement polonais conseille "d'éviter les efforts physiques, de rester à la maison si possible, de porter un chapeau et d'appliquer une crème filtrant les rayons UV".

Les citoyens ont également été invités à "ne pas laisser les enfants et les animaux dans la voiture, éviter de boire de l'alcool car cela déshydrate le corps, fermer et couvrir les fenêtres pendant la journée, et porter des vêtements légers et aérés".

Les experts ont également mis en garde contre de fortes tempêtes et des vents violents dans certaines régions du pays.