Sénégal : l’opposant Ousmane Sonko inculpé et écroué, son parti dissous

Par Euronews avec AFP

Des manifestations ont suivi l’inculpation de Sonko. Deux personnes ont été tuées dans le sud du pays, le gouvernement appelle au calme.

Scènes de chaos et de violences au Sénégal, après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko pour "appels à l’insurrection et complot contre l’autorité de l’État" sur les réseaux sociaux, et la dissolution de son parti, le Pastef.

Candidat à la présidentielle 2024 et principal critique du Président sortant Macky Sall, il jouit d'une popularité grandissante auprès de la jeune génération. Au moins de juin dernier, il a été condamné à deux ans de prison par contumace pour corruption morale. Une mesure visant à la décrédibiliser selon son parti, et qui devrait le rendre inélligible.

Le mois dernier, Macky Sall avait pourtant annoncé qu'il ne se présenterait pas pour un troisième mandat. Mais de nombreux observateurs affirment qu'il gardera une influence considèrable sur le fonctionnement et les décisions du parti.

Considéré comme un bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest, le Sénégal subit ces derniers mois une vague de répression contre les opposants au pouvoir. Les autorités sénégalaises ont par ailleurs plusieurs fois coupé l'accès à Internet pour lutter contre des "influences subversives".