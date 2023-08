Niger : les premiers ressortissants européens évacués arrivent à Paris et à Rome

Par Euronews avec AFP

Une délégation de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest est arrivée dans le pays "pour négocier" avec les putschistes.

Ils étaient une centaine, acceuillis ce mercredi par le Ministre italien des Affaires étrangères sur le tarmac de à l'aéroport de Ciampino à Rome. Des ressortissants nigériens, italiens et américains, évacués à la hâte de Niamey... et menacés par les tensions grandissants au Niger après le pustch de la semaine dernière. Plus de 1200 Français se trouveraient également sur le territoire nigérien. Paris a affrêté plusieurs avions pour les rapatrier.

L'avcuation ne concerne cependant pas les 1500 militaires français présents sur place, qui continuent leur lutte contre le djihadisme au Sahel.

Les tensions grandissent également entre les pays voisins du Niger. Réunis à Abuja jusqu'à vendredi, les dirigeants des pays membres de la Cédéao ont déjà mis en place des sanctions. Ils n'excluent le "recours à la force" si les pleins pouvoirs ne sont pas restitués au Président Mohamed Bazoum, d'ici la fin de la semaine.

Une délégation de la Cédéao est arrivée dans le pays pour "négocier" avec les putschistes.

Pendant ce temps, les putschistes ont le soutien du Mali et du Burkina Faso, également gouvernés par la junte militaire. Les deux pays ont déclaré que toute intervention armée au Niger serait considérée comme une déclaration de guerre.