La gestion des déchets en Pologne : une question polluante

Dans la ville de Ziolena Gora dans l’est de la Pologne, la décharge municipale a pris feu il y a un mois. L'incendie a ravivé des tensions à propos de la politique de gestion des déchets dans le pays et la pollution engendrée.

Certains estiment que le budget alloué à la gestion des déchets est insuffisant, à commencer par Dariusz Legutowski, membre du conseil municipal de Zielona Gora.

"_20 millions d'euros pour éliminer les déchets et gérer les effets sur l'environnement, et maintenant avec la remise en état des sols, la restauration et la protection, ce montant pourrait être dix fois plus élevé. C'est une catastrophe écologique". _

L'élu précise : "Nous avons déposé des plaintes contre le fonctionnement de tous les services pour ne pas avoir révélé l'impact réel sur l'environnement. Ce n'est qu'au bout d'une semaine que nous avons reçu un avertissement nous invitant à faire attention aux plantes dans les jardins de la ville."

Déchets illégaux provenant d'Allemagne

Dans cette poubelle à ciel ouvert, la plupart des déchets ont été transférés de façon illégale depuis l’Allemagne. Les responsables politiques allemands et polonais sont accusés de négligence.

Aleksander Brzózka, porte-parole du ministère du Climat s'est récemment exprimé à ce sujet : "Les autorités de la République fédérale d'Allemagne ne se sentent pas obligées de collecter ces déchets. Nous voulions régler cette question à l'amiable, mais cela n'a malheureusement pas fonctionné.

Il poursuit : "C'est pourquoi, conformément à la loi, chaque État membre de l'UE a le droit de déposer une plainte auprès de la Commission européenne contre un autre État - et c'est ce que nous avons fait. La Commission dispose à présent de trois mois pour analyser et répondre à cette affaire".

Le ministère allemand de l'Environnement a réagit et déclaré que selon les conclusions de l’enquête un retour des cargaisons illégales serait organisé. Il précise que ce transfert relève de la responsabilité des États fédéraux. Il se dit aussi préoccupé par la situation et prêt à améliorer la prévention en matière de gestion des déchets au sein de l’UE.

Le cas de la décharge de Zielona Gora soulève le problème sur le plan local mais se pose aussi à une échelle beaucoup plus vaste.

La journaliste polonaise Ewa Dunal explique : "Il existe aujourd'hui plus de 400 décharges [illégales NDLR] dans le pays, dont environ 140 sont des lieux où des déchets dangereux ont été détectés. De plus en plus de journalistes abordent ce sujet.

Ewa Dunal espère ainsi que "cette tendance à lutter contre la criminalité environnementale, à proprement parler la lutte contre les déchets dangereux, se développera et qu'un plus grand nombre de ces décharges seront révélées".

En raison des incendies dans les décharges, le gouvernement envisage de soutenir davantage les communautés locales dans l'élimination des déchets . Les responsables politiquescertainement ressentir une pression accrue pour agir maintenant, avant les élections.