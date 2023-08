Des orages terribles en Italie et en République tchèque

Le village alpin de Bardonnechia a été recouvert par la boue. La Bohème, en République tchèque, a été le théâtre de pluies torrentielles.

L'Europe encore frappée par des épisodes météorologiques graves : ce dimanche soir, les rues de Bardonecchia sont devenues méconnaissables, recouvertes d'une épaisse boue grise à la suite de la violente coulée de boue. La pluie tombée dans l'après-midi aurait provoqué un glissement de terrain en amont et ce dernier serait arrivé jusqu'au torrent, qui a débordé, inondant les artères de boue et de débris

.Le village est situé dans les montagnes du Val de Suse, près de Turin. Les véhicules se sont fracassés les uns contre les autres.

Six personnes qui se trouvaient dans un camping-car emporté par l'eau et la boue, ont été miraculeusement secourues par les pompiers.

L'Italie a été touchée ces dernières semaines par de nombreuses intempéries, mais aussi par des incendies.

La République tchèque sous l'eau

Le centre et l'est de la Bohême, en République tchèque, ont connu aussi de violents orages et des pluies torrentielles accompagnées de grêle dans la nuit du 14 août. Des dizaines d'arbres sont tombés, obstruant les routes, des maisons ont été inondées. Les pompiers ont passé les dernières heures à pomper l'eau.