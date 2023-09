République tchèque : un concert dans un ancien entrepôt d'ogives nucélaires

Par Jiří Skácel

Le Musée de l'Atome à Brdy présente une série de concerts. L'évènement, organisé dans un ancien dépôt d'ogives nucléaires, souhaite sensibiliser aux dangers de la guerre et des armes nucléaires.

PUBLICITÉ

Au printemps dernier, le groupe swing de Jan Smigmator jouait au Carnegie Hall. Aujourd'hui, ils tentent une expérience différente : un concert sous terre, dans un ancien dépôt d'ogives nucléaires soviétique appelé Javor 51, aujourd'hui transformé en Musée de l'Atome.

"L'acoustique ici au Musée de l'Atome est absolument superbe. Nous avons passé un bon moment ici, et j'aime beaucoup l'idée de transformer les dépôts de munitions atomiques du monde entier en clubs de jazz" explique le chanteur Jan Smigmator.

Autrefois secret et très surveillé, cet ancien dépôt d'ogives nucléaires est le seul au monde à être accessible au grand public. Il se situe au fin fond de la forêt de Brdy, où, de 1968 à 1990, aucun citoyen tchécoslovaque n'était autorisé à entrer.

Václav Vítovec, son directeur, explique "ce musée a été créé pour sensibiliser les générations futures de ce que nos pères et grands-pères ont traversé et pour s'assurer que cela ne se reproduise plus jamais."

Les concerts que le musée organise ont pour but de contribuer à une sensibilisation plus large au danger nucléaire.