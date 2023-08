Les militaires promettent une transition de "trois ans au maximum"

Une délégation de la Cedeao accueillie à Niamey où les putschistes promettent de rendre le pouvoir aux civils au maximum dans trois ans

Au Niger, le Premier ministre nommé par la junte a accueilli une délégation de la Cedeao conduite par l'ancien président nigérian Addulsalami Abubakar.

L'envoyé de l'organisation ouest africaine a pu rencontrer le président déchu Mohamed Bazoum dans la résidence où il est prisonnier.

De son côté, le leader de la junte assure que la période de transition ne durera pas plus de trois ans.

Abdourahamane Tiani, leader de la junte au Niger : "En vérité, la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité si tôt soutenue fermement par notre vaillante population s'inscrit dans un contexte de rejet des modèles de sécurité et de mauvaise gouvernance faite d'injustice et de corruption".

Le leader de la junte a par ailleurs rencontré l'envoyé de la Cedeao et accusé l'organisation ouest-africaine de vouloir mettre "sur pied une armée d'occupation en collaboration avec une armée étrangère."