La droite conservatrice désignée par le roi d'Espagne pour former un nouveau gouvernement

La droite conservatrice arrivera-t-elle a avoir la majorité absolue ? Le soutien de l'extrême-droite Vox ne suffiront pas pour atteindre les 176 voix.

Le roi d'Espagne a dû choisir entre le Premier ministre sortant le socialiste Pedro Sanchez, et Alberto Núñez Feijóo, le chef du PP, la droite conservatrice. C'est le second qui sera chargé de former un nouveau gouvernement. Le parti populaire de Alberto Nunez Feijóo, arrivé en tête lors de l'élection anticipée du mois dernier, doit former une coalition. Cela sera difficile d'avoir la majorité, même avec le soutien de l'extrême-droite. Le Premier ministre Pedro Sánchez reste donc en embuscade, prêt à former lui aussi une coalition pour rester au pouvoir pendant quatre années supplémentaires.