L'Espagne face à des pluies torrentielles, le centre du pays en alerte rouge

Par Euronews avec AFP

Trois morts ont été recensés à la suite des pluies torrentielles qui ont touché l'Espagne. Si les intempéries se sont calmées, le gouvernement appelle toutefois encore à limiter les déplacements.

Pluies torrentielles tragiques en Espagne. Trois personnes sont décédées et au moins cinq autres sont portées disparues, selon un nouveau bilan des autorités. Le long des fleuves, plusieurs ponts se sont écroulés. Partout, les sinistrés parlent de torrents qui déferlent en quelques instants.

"Nous avons senti l'eau couler et nous sommes descendus pour voir comment la rivière arrivait et à ce moment-là le pont est tombé. Nous sommes tous sortis en courant, puis nous avons un peu reculé. Au bout d'un moment, l'autre pont est tombé, avec un bruit énorme. C'était un moment de panique" raconte une habitante.

Les pluies torrentielles ont principalement touché les régions de Madrid et de Castille-La-Manche, au sud de la capitale, avec des routes et des voies ferrées coupées et des rues et des maisons inondées.

"Je n'ai plus que le sol et les murs. Tout ce que j'avais est bon pour la casse" se désole un habitant. Sa voisine ajoute : "notre maison est toujours pleine d'eau, pas d'électricité, pas d'eau, pas de téléphone portable, nous sommes coupés de toute communication."

Les fermetures de routes et les perturbations du trafic ferroviaire sont nombreuses. Les dégâts matériels sont importants, même s’il est encore trop tôt pour les évaluer. Les autorités locales s'attendent à ce que le gouvernement déclare une alerte maximale pour les zones sinistrées.