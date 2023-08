"L'antipape" : François ciblé par les complotistes des plages

Des messages diffusés par de petits avions, circulant au-dessus des plages italiennes, cet été, ont répandu la théorie du complot, selon laquelle le pape François n'est pas le chef légitime de l'Église catholique. Une théorie démentie depuis lors.

Des avions diffusant des messages étranges sur Benoît XVI, l'ancien chef de l'Église catholique, qui a démissionné en 2013 après avoir souffert de problèmes de santé, sont apparus dans le ciel bleu immaculé, au-dessus des plages les plus peuplées d'Italie, cet été.

"Benoît était in sedes impedita", pouvait-on lire dans un message, transporté par un petit avion survolant quelques 350 kilomètres de la côte adriatique le dimanche 27 août. L'expression "in sedes impedita" fait référence à un terme connu au Vatican pour indiquer que le pape est "exilé", "emprisonné" ou "confiné" de quelque manière que ce soit.

Un autre message similaire, diffusé le 16 juillet au-dessus de la côte du Latium, dans l'est de l'Italie, était libellé comme suit : "Benoît XVI n'a pas été en mesure de s'acquitter de sa tâche : "Benoît XVI n'a pas vraiment abdiqué".

Ces étranges messages ont suscité la curiosité de milliers de plagistes, ainsi que celle des médias locaux. C'est exactement, ce que souhaitait le journaliste Andrea Cionci, qui estime que François n'est pas le pape légitime.

Depuis un certain temps, Andrea Cionci, qui écrit pour le journal italien de droite Libero, tente de répandre une théorie du complot selon laquelle le pape François serait l'"antipape" mis en place pour remplacer Benoît XVI - Joseph Ratzinger - par une figure plus libérale et progressiste.

Selon le journaliste, le pape a laissé entendre dans son discours de démission, qu'il n'abdiquait pas vraiment, mais qu'il y était contraint.

Andrea Cionci avait affirmé que la vérité serait révélée par trois cardinaux au courant, après la mort de Benoit XVI - une prédiction qui ne s'est pas concrétisée, après la mort de l'ancien pape, le 31 décembre 2022.

Andrea Cionci détaille sa théorie dans un livre intitulé "Code Ratzinger", qui raconte l'histoire de l'intrigue prétendument complexe derrière l'installation du pape François à la tête de l'Église. Mais sa théorie n'avait pas attiré beaucoup d'attention, jusqu'à ce qu'un groupe d'avocats appelé "Abritrium" finance les curieux vols au-dessus des plages italiennes, cet été.

Andrea Cionci s'est défendu, en affirmant qu'il n'était pas un théoricien du complot, en dépit de l'appellation qui lui a été donnée par les médias et du fait que plusieurs experts, parmi lesquels des partisans de François et des catholiques plus conservateurs, ont réfuté sa théorie.

Dans un article, publié en ligne, analysant la théorie d'Andrea Cionci, l'expert Silvio Barbaglia a déclaré que le journaliste n'avait pu trouver un message secret dans le discours de démission de Benoît XVI qu'en l'examinant "de mauvaise foi".