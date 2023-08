JMJ: 1,5 million de fidèles autour du pape François pour la veillée à Lisbonne

Après la messe de dimanche, il a prévu de rencontrer les milliers de volontaires qui ont participé à l’organisation de l’événement.

Un million et demi de personnes brandissant des drapeaux de tous les coins du monde ont envahi l’immense parc Tejo à Lisbonne pour la veillée avec le pape François dans le cadre des Journées mondiales de la Jeunesse.

Le souverain pontife a profité du plus grand événement de la Jeunesse catholique pour adresser un message de paix : "le seul moment où on peut regarder quelqu'un d'en haut, c'est pour l'aider à se lever. Combien de fois on voit des gens nous regarder comme ça, d'en haut, c'est triste".

Cette dernière journée du Pape François au Portugal est marquée par des chaleurs extrêmes. Le mercure a atteint les 41 degrés, et la capitale portugaise est en alerte rouge. Mais la majorité des jeunes pélerins veut tenir le coup pour la messe de clotûre. Elle aura ce dimanche à 21h15 heure française.