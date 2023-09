Giorgia Meloni en visite dans une banlieue de Naples en proie au trafic de drogue, et aux viols

Par euronews

Giorgia Meloni a fait des promesses pour instaurer la sécurité, annonçant la réhabilitation d'un complexe sportif abandonné, théâtre d'activités criminelles et de viols présumés.

La première ministre italienne était jeudi dans une banlieue de Naples où le crime organisé sévit et rend la vie des habitants impossible. Giorgia Meloni a promis d'améliorer la sécurité. Dans cette ville de Caivano, deux adolescentes auraient été violées à plusieurs reprises par des jeunes du quartier.

Mme Meloni a passé quelques heures dans le quartier de Parco Verde, où les jeunes filles, des cousines âgées de seulement 11 et 12 ans, auraient été agressées.

La cheffe du gouvernement italien a rencontré le prêtre de la paroisse et d'autres personnalités locales. Elle a promis qu'un complexe sportif abandonné et délabré, lieu présumé de certains des viols présumés, serait réparé et opérationnel d'ici le printemps. 10 millions seront consacrés aux travaux menés par le corps du génie de l'armée.

Giorgia Meloni veut affirmer les efforts de son gouvernement d'extrême-droite pour lutter contre le crime organisé.

La Camorra, dont les activités mafieuses comprennent le trafic de drogue, exerce une influence considérable à Naples et dans sa banlieue, l'une des zones les plus pauvres d'Italie.