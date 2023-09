Pologne : béatification d’une famille assassinée par les nazis

Par Euronews avec AFP

Les Ulma, une famille polonaise, tuée en 1944 pour avoir caché des juifs, a été béatifiée en Pologne. Une première pour une famille entière dans l’Église catholique.

Pour la première fois de l'Histoire, une famille entière a été béatifiée par l'Église catholique. Les Ulma, un couple polonais et leurs 7 enfants, tués par les nazis en 1944 pour avoir hébergé des Juifs.

PUBLICITÉ

La cérémonie a eu lieu dans le village de Markowa, dans le sud-est de la Pologne. L'envoyé pontifical, le cardinal Marcello Semeraro, a lu la formule latine de la béatification de la famille Ulma signée le mois dernier par le pape François.

Des milliers de personnes, dont le président et le Premier ministre polonais, des prêtres, le grand rabbin de Pologne et une délégation venue d'Israël, ont participé à l'évènement.

Un musée portant le nom des Ulma, dédié aux Polonais ayant sauvé des juifs, a ouvert à Markowa en 2016. On y trouve notamment les oeuvres et les photographies du père de famille assassiné, Jozef Ulma, un agriculteur et artiste amateur pendant son temps libre qui documentait la vie de son village.

Depuis 2018, la Pologne consacre le 24 mars au souvenir des Polonais ayant sauvé des juifs pendant l'occupation allemande.