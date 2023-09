Séisme au Maroc : comment l'Europe peut-elle aider ?

Par Euronews

Des milliers de personnes ont été tuées dans le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le Maroc, dans la nuit de vendredi à samedi.

Le Maroc a été frappé par le pire tremblement de terre, depuis un siècle, dans la nuit de vendredi à samedi.

Les efforts de sauvetage désespérés se poursuivent, les habitants s'appuyant souvent sur leurs mains nues pour rechercher des survivants. Mais, beaucoup craignent le pire.

Le tremblement de terre, d'une magnitude de 6,8, a dévasté les montagnes du Haut Atlas, près de Marrakech, affectant environ 380 000 personnes vivant dans un rayon de 50 km autour de l'épicentre. Des secousses ont également été ressenties à Rabat, Casablanca, Agadir et Essaouira.

Le bilan officiel s'élève déjà à plus de 2 500 morts et 2 400 blessés, mais il est probable qu'il s'alourdisse encore.

Des habitants fuient leurs maisons après un tremblement de terre dans le village de Moulay Brahim, près de l'épicentre du tremblement de terre, à l'extérieur de Marrakech Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Comment puis-je aider ?

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Dès l'annonce de la nouvelle, les équipes du Croissant-Rouge marocain se sont rendues sur le terrain. Elles travaillent en étroite collaboration avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge (FICR) et les autorités locales, afin d'évaluer la situation et fournir une assistance aux personnes touchées.

La FICR, le plus grand réseau humanitaire au monde, a lancé l'appel pour le tremblement de terre au Maroc, afin d'apporter une aide immédiate.

Les fonds collectés permettront à l'ONG de fournir une aide d'urgence et de réhabilitation dans les zones touchées et les zones environnantes.

Pour en savoir plus sur le programme , cliquez ici.

Médecins Sans Frontières / Doctors Without Borders

Médecins Sans Frontières (MSF) travaille au Maroc depuis 2000, apportant une assistance médicale humanitaire aux migrants. Aujourd'hui, l'organisation concentre ses efforts sur l'aide aux victimes du tremblement de terre.

"Nous devons prendre en charge les blessés et fournir rapidement des soins médicaux tels que la chirurgie ou la dialyse, ce qui peut s'avérer difficile lorsque les capacités sanitaires locales sont gravement affectées par une catastrophe. Le rétablissement des services de santé et la distribution de fournitures essentielles peuvent également être des priorités", affirme l'organisation, dans un communiqué de presse.

"Notre intervention dépendra donc des résultats de ces premières évaluations sur le terrain", ajoute-t-elle.

Les dons peuvent être faits ici.

Des personnes se réconfortent en creusant des tombes pour les victimes du tremblement de terre, dans le village d'Ouargane, près de Marrakech. Mosa'ab Elshamy/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

L'UNICEF

Lorsqu'une situation d'urgence survient, ce sont souvent les enfants qui sont les premiers et les plus touchés. Des milliers de jeunes ont été touchés par le tremblement de terre au Maroc, et les conséquences mortelles, qui en découlent peuvent les mettre en danger, eux et leurs familles, sur le long terme.

L'UNICEF a déclaré qu'il suivait la situation de près et qu'il était prêt à aider le gouvernement marocain à répondre à leurs besoins.

Vous pouvez soutenir l'organisation ici.

Villages d'enfants SOS / Aldeas Infantiles SOS

L'ONG espagnole a annoncé le lancement d'un programme visant à répondre aux besoins des enfants touchés par le tremblement de terre, y compris des soins temporaires pour ceux qui sont laissés seuls.

"Notre objectif reste de fournir une aide et un soutien immédiats aux personnes touchées par ce tragique tremblement de terre, tout en tenant compte des besoins à long terme des enfants et des familles vulnérables dans les régions touchées", précise Samya El Mousti, directrice nationale de SOS Villages d'Enfants au Maroc.

Pour en savoir plus sur leur travail , cliquez ici.

Secours islamique

Islamic Relief Worldwide est une organisation à but non lucratif qui collabore avec des organisations locales pour fournir de la nourriture, des abris et des soins de santé. Fondée en 1984, l'ONG travaille dans plus de 45 pays.

Elle a déjà lancé un appel de 10 millions d'euros pour aider les survivants du tremblement de terre au Maroc.

Soutenez sa campagne ici.