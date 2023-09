Plus de 3 800 morts en Libye après le passage du cyclone Daniel

Par Euronews avec AFP

Au moins 3 800 personnes sont mortes à Derna en Libye après le passage du cyclone Daniel. L'arrivée des secours est compliqué par l'accès limité à aux zones sinistrées, et aux pannes d'électricité.

Des corps, alignés par dizaines le long de la rue à Derna, en Libye. Quatre jours après les inondations dévastatrices survenues dans l'est du pays, le bilan dépasse désormais les 3 800 morts, selon le ministère de l'Intérieur.

Plus de 3 000 d'entre eux ont déjà été enterrés. Mais ce bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures : plus de 5 000 personnes sont portées disparues, environ 7 000 autres sont déclarées blessées par les services de secours. Trois volontaires du Croissant-Rouge libyen ont la mort lors des opérations de sauvetage. Les rescapés appellent la Communauté Internationale à l'aide.

Sur place, l'aide humanitaire arrive au compte-goutte. Un premier avion jordanien chargé de fournitures médicales a atterri ce mercredi à Tripoli. D'autres convois venus de France, d'Italie et de Turquie sont également en route.

Mais l'accès au zones les plus touchées reste difficile. Derna n'est plus accessible que par deux entrées au sud sur sept habituellement, et les pannes d'électricité ainsi que les perturbations du réseau de télécommunication sont nombreuses.

C'est la pire catastrophe naturelle qu'a connu la région, depuis le grand tremblement de terre de 1963 qui avait frappé la ville d'Al-Marj.