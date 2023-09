Derna : une vingtaine de nouveaux corps repêchés en mer, deux semaines après le drame

Par euronews

Les autorités travaillent à recenser les victimes enterrées sans identification ainsi que les disparus, dont le nombre s'élève à plus de 10.000.

A Derna les secouristes libyens ont retrouvé 23 autres corps dans la mer.

PUBLICITÉ

Deux équipes ont été formées pour accélérer la recherche des personnes disparues.

La première recense les corps repêchés en mer, l'autre se concentrera sur la récupération des corps enterrés dans la précipitation, et dans l'anonymat, juste après la catastrophe.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre, des pluies torrentielles ont provoqué des inondations qui ont fait céder deux barrages et dévasté Derna. On estime qu'entre 4 000 et 11 000 personnes sont mortes et qu'au moins 40 000 ont été déplacées.