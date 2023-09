En Ukraine, Volodymyr Zelensky a rencontré la communauté juif à l'occasion de Roch Hachana

Par Euronews avec AFP

Volodymyr Zelensky a recontré les représentants de la communauté juive à l'occasion du nouvel an juif. Plus de 20 000 pèlerins sont attendus à Ouman malgré le risque de bombaderments.

Volodymyr Zelensky a recontré les représentants de la communauté juive ukrainienne à Kyiv à l'occassion du nouvel an juif, Roch Hachana, qui commence ce vendredi.

PUBLICITÉ

Plus de 20 000 pèlerins juifs sont arrivés à Ouman, l'un des berceaux du mouvement hassidique, malgré les dangers de bombardements et les avertissements de Kyiv. Le Président ukrainien a malgré tout les organisation religieuses pour leur soutien... et annoncé l'ouverture d'un bureau de la CPI dans son allocution quotidienne : "la Cour pénale internationale a ouvert un bureau extérieur en Ukraine, et il s'agit du plus grand bureau de la CPI en dehors de La Haye... C'est cette coopération qui nous aide à amener l'heure de la justice pour l'Ukraine et pour tout notre peuple qui a souffert – le moment des peines licites et méritées pour les criminels russes."

Volodymyr Zelensky est également attendu à la Maison Blanche et à l'Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine.

A Kherson, dans le Sud de l'Ukraine, les autorités ont ordonné l'évacuration des civils. Les troupes russes, stationnés sur l'autre rive du fleuve Dniepr a lancé une série de bombardements, et vise en particulier les infrastructures énergétiques.