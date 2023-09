Un weekend pour nettoyer la planète : des milliers de bénévoles mobilisés

Par euronews avec agences

La journée mondiale du nettoyage de la planète joue les prolongations. Partout dans le monde, chaque citoyen est invité à nettoyer son quartier, un petit geste pour tenter d'enlever les tonnes de déchets. L'occasion de rappeler aussi l'importance de jeter dans une poubelle adaptée.

Il n'y a pas de petits déchets.

Partout dans le monde, des milliers de volontaires continuent de ramasser mégots de cigarettes, emballages plastiques et autres polluants qui s'accumulent dans nos villes, nos cours d'eau et nos forêts.

La Journée mondiale du nettoyage de la planète, c'est aussi l'occasion de sensibiliser sur l'énorme quantité d'emballages et de déchets qui s'accumulent.

Près de Bucarest, en Roumanie, les découvertes sont parfois étonnantes explique cette bénévole de Let's Do It Roumanie : "J'ai trouvé tout ce qui était possible, des vêtements, un vieux téléphone, un disque, j'ai trouvé des mannequins pour les vêtements, j'ai trouvé des cuvettes de toilettes malheureusement. Ils jettent les débris après la construction, d'après ce que j'ai vu, il y a beaucoup de plastique, beaucoup de verre."

Au Venezuela, près de Caracas, ce sont les plages qui sont prises d'assaut par les bénévoles. Capsules de bouteilles, mégots de cigarettes, emballages plastiques, les sacs de déchets se multiplient.

En 2022, au niveau mondial, près de 15 millions de volontaires se sont mobilisés dans 190 pays selon l'association organisatrice Let's do it World, basée en Estonie.