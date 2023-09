Ukraine : deux villages repris aux Russes dans la région de Bakhmout

Par Euronews avec AFP

L'Ukraine reprend le contrôle de deux villages près de Bakhmout alors que Washington estime que la contre-offensive ukrainienne est constante même si plus lente que prévu.

Les forces ukrainiennes ont repris le contrôle deux deux villages au sud de Bakhmout.

La prise d'Andriivka et Klichtchiivka s'inscrit dans l'effort de l'armée ukrainienne pour encercler Bakhmout et couper les lignes d'approvisionnement des Russes.

Le responsable autoproclamé de la région séparatiste de Donetsk minimise l'importance du recul des Russes de ces deux localités.

Denis Pouchiline, chef autoproclamé de la République de Donetsk : "En ce qui concerne Andriivka lui-même, le village se trouve actuellement dans la zone grise. Il n'y a aucun moyen pour l'adversaire de s'y établir, car le village a littéralement été détruit. Nos unités n'ont pas non plus l'opportunité de s'y installer : il est facile de mourir là-bas, et nous ne voyons aucune raison de nous y établir simplement pour obtenir une bonne presse.

Le porte-parole des troupes ukrainiennes du Front Est, Ilia Ievlach, raporte "des combats acharnés" pour le contrôle de la voie ferrée.

De son côté, le chef d'état-major américain Mark Milley estime que la contre-offensive ukrainienne est "constante" même si son avancée est "plus lente que prévue".