L'ONG appelle à des contrôles plus stricts sur les législateurs de l'UE, car un rapport montre que nombre d'entre eux occupent des postes lucratifs auprès d'entreprises qui font également pression sur Bruxelles.

Les députés européens gagnent collectivement plus de 8,6 millions d'euros par an grâce à des emplois extérieurs, notamment auprès d'entreprises privées qui font également activement pression sur la politique de l'UE, selon un rapport publié par Transparency International UE ce lundi.

L'ONG indique que plus des deux tiers des 705 députés ont des activités extérieures. Dans certains cas, ils gagnent plus grâce à celles-ci qu'avec leur salaire de député européen de 10 000 euros par mois et siègent aux conseils d'administration de sociétés étroitement liées à leur travail quotidien, selon l'étude.

L'année dernière, l'UE a renforcé ses règles à la suite du Qatargate, un scandale lié à l'influence étrangère sur le processus législatif. Les législateurs publient désormais des informations plus précises sur les revenus extérieurs.

Mais pour Transparency International EU, les nouvelles règles ne vont toujours pas assez loin pour éviter les conflits d'intérêts.

En haut de la liste

En tête de liste se trouve l'eurodéputé lituanien Viktor Uspaskich, qui déclare travailler 3 000 000 euros par an pour une entreprise appelée Edvervita UAB.

Les médias locaux ont rapporté que l'entreprise appartenait à Viktor Uspaskich et à ses enfants et qu'elle était liée à d'importants intérêts immobiliers en Russie.

Celui qui a récemment été expulsé du groupe centriste Renew Europe pour des propos homophobes, n'a pas répondu à une demande de commentaire sur la nature de sa relation avec l'entreprise.

L'Allemand Manfred Weber, qui déclare un peu plus de 14 000 euros par mois, principalement en tant que président du Parti populaire européen, figure également en tête de liste.

Plus bas, Monika Hohlmeier (Allemagne/Parti populaire européen) gagne environ 75 000 euros par an pour son travail pour la société agricole et énergétique BayWa AG, tandis qu'Axel Voss (Allemagne/PPE) reçoit 54 000 euros en tant que conseiller en protection des données chez Deutsche Telekom et auprès du cabinet d'avocats Bietmann, selon les calculs du groupe.

Les règles de l'UE autorisent les députés européens à occuper des emplois extérieurs, mais ils ne sont pas autorisés à travailler en tant que lobbyistes. Les choses sont donc confuses lorsqu'ils travaillent pour des entreprises qui cherchent également à influencer la politique de Bruxelles.

"Mais peut-être que les eurodéputés ne sont pas impliqué dans cette partie des activités" liées au lobbying, a déclaré à Euronews Raphaël Kergueno, de Transparency International EU, ajoutant : "Plus nous avons ce genre de failles, plus il devient difficile de faire appliquer les règles en vigueur."

BayWa est dans la base de données de l'UE des lobbyistes enregistrés comme s'intéressant à la politique agricole, tandis que la liste dans laquelle est placé Deutsche Telekom évoque la protection des données et l'intelligence artificielle comme domaines politiques pertinents.

Monika Hohlmeier, qui préside la commission du contrôle budgétaire du Parlement, a soumis des amendements sur la politique agricole lorsqu'elle était députée européenne ; le rapport d'Axel Voss pour la commission de l'intelligence artificielle du Parlement est parsemé de références à des questions de confidentialité.

Dans un courrier électronique envoyé à Euronews, Axel Voss a déclaré : "Mes activités générant des revenus supplémentaires sont rarement liées à mon rôle de député européen."

Mais ces eurodéputés ne sont pas les seuls dont les activités extérieures peuvent faire sourciller.

Outre ses revenus en tant que professeur d'université, les dossiers de l'ancien ministre belge des Finances Johan Van Overtveldt (Belgique/Conservateurs et réformistes européens) indiquent qu'il gagne 2 500 euros par mois en travaillant pour le conseil d'administration de NBX BV, une société de logiciels basée à Anvers, sur la "technologie des systèmes de paiement".

Bien que Van Overtveldt siège à la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement, ECON, qui a récemment adopté de nouvelles lois sur les services de paiement, il a déclaré à Euronews qu'il n'y avait "aucun conflit d'intérêts" lié à ses activités extérieures, qui, selon lui, sont axées sur les plans d'expansion internationale de NBX.

Activité multipartite

Les 20 personnes les plus rémunérées sont "majoritairement" issues de partis de droite et d'extrême droite, selon Transparency International. Mais pas exclusivement : Marek Belka (Pologne/Socialistes et Démocrates) est dixième de ce classement.

Il déclare un revenu de 5 000 euros par mois pour siéger au conseil de surveillance du Vienna Insurance Group, et 2 000 euros supplémentaires par mois pour un travail similaire au sein de la société de soins de santé Pelion. Tâches qui, selon lui, comprennent la participation à quatre réunions par an.

"Les réunions n'interfèrent pas avec mes obligations parlementaires", a déclaré Marek Belka à Euronews. Il siège également à ECON, qui réglemente le secteur de l'assurance, ajoutant : "Mon travail au Parlement prime".

"À ma connaissance, aucun conflit d'intérêts n'existait auparavant et n'existe actuellement" affirme Marek Belka, qui indique que les activités se concentrent entièrement sur la supervision de la gestion financière sur la base de sa "vaste expérience en tant qu'économiste" plutôt que sur le lobbying ou les conseils en matière de législation.

Les activités ECON de l'eurodéputé se concentrent sur d'autres domaines tels que les paiements, les banques et la politique macroéconomique, et il vote toujours selon la ligne de son parti sur les questions relatives au secteur de l'assurance, a-t-il déclaré ; la politique de santé est traitée par des commissions totalement différentes.

Un porte-parole de Guy Verhofstadt (Belgique/Renew Europe), septième bénéficiaire des revenus mensuels, a défendu ses 5 000 euros de revenus mensuels en conseillant le fonds d'investissement vert Planet First Partners, affirmant que cela "ne contredit en rien les points de vue et le comportement de vote de Guy en matière d'environnement et de durabilité, bien au contraire".

"Il n'y a jamais eu de problèmes de conflits d'intérêts", a déclaré le porte-parole à propos de l'ancien Premier ministre belge. "Avec Guy, la politique passe toujours en premier."

Point de vue extérieur ?

Certains législateurs affirment même que leurs positions salariées dans les grandes entreprises améliorent l'élaboration des politiques.

"Je pense qu'il est très important que les eurodéputés s'impliquent également de manière responsable dans la société et les entreprises", estime Monika Hohlmeier. "Les responsables politiques devraient non seulement être actifs dans la tour d'ivoire politique, mais également s'engager en dehors du Parlement... Le tout doit se dérouler de manière transparente."

BayWa est "l'une des rares grandes entreprises européennes à pouvoir affronter les entreprises chinoises et américaines dans la compétition mondiale dans les domaines du commerce agricole et des énergies renouvelables", a-t-elle déclaré, ajoutant : "Je prends mes décisions politiques en toute indépendance".

"L'expérience que j'ai acquise au sein des différentes organisations ou chez BayWa et les connaissances que j'y gagne m'enrichissent", dit Monika Hohlmeier à propos de ce poste qui lui rapporte en moyenne 6 000 euros par mois plus les frais de voyage, ajoutant qu'elle reste critique à l'égard des subventions élevées versées aux grands propriétaires fonciers dans le cadre de la Politique agricole commune de l'UE.

Raphaël Kergueno n'accuse aucun eurodéputé d'avoir agi de manière inappropriée, car il affirme que les conflits d'intérêts présumés ne peuvent être jugés que par un organe indépendant doté de ressources suffisantes, comme c'est le cas en France.

De nombreux autres pays sont allés encore plus loin, interdisant aux législateurs d'occuper purement et simplement un deuxième emploi, note-t-il.

Il rejette toutefois l'argument de Monika Hohlmeier selon lequel le travail externe peut apporter une perspective supplémentaire vitale, car, selon lui, c'est pour cela que les groupes de pression sont là.

"Il y a 12 000 organisations actives à Bruxelles qui, j'en suis sûr, sont plus que disposées à faire part de leurs préoccupations aux eurodéputés", a-t-il déclaré.